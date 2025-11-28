自由電子報
娛樂 電視

金馬男配是三寶爸！兒看完音樂劇發願：要變乖寶寶

〔記者蕭方綺／台北報導〕金馬獎最佳男配角、三寶爸徐詣帆攜兒女進劇場看親子音樂劇《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》，看完劇後孩子們甚至希望家裡能多養一條狗，最後一家人討論把這個願望變成「想像的阿甯咕」陪伴在身邊，也將這份「想像力」轉化為家人間的情感交流。

徐詣帆（中）攜兒女朝聖《小兒子阿甯咕》，劇中三秘技「耐心、相信、想像力」讓全家人深受感動。（夢田影像提供）徐詣帆（中）攜兒女朝聖《小兒子阿甯咕》，劇中三秘技「耐心、相信、想像力」讓全家人深受感動。（夢田影像提供）

徐詣帆的兒女看完《阿甯咕》後反應可愛又真誠。就讀二年級的小女兒興奮地說：「跳舞很整齊，也很有趣！」而兒子對音樂格外敏感，徐詣帆提到：「他會注意和弦變化，分辨誰是主旋、誰是和聲，覺得音樂很好聽、很容易進入情境。

兒子也坦言，劇情讓他想到過去調皮不乖的模樣，「我想要好好改進，變成乖寶寶！」甚至想到在學校裡學習比較跟不上的同學，「我會想要更幫助他們。」徐詣帆感動表示，看到孩子在劇場中有所成長，就是最深刻的感動，也是《阿甯咕》最珍貴的力量。

王以路（左）與9歲愛女蛋蛋一起進劇場，享受甜蜜親子時光。（夢田影像提供）王以路（左）與9歲愛女蛋蛋一起進劇場，享受甜蜜親子時光。（夢田影像提供）

王以路也帶著9歲女兒蛋蛋走進劇場，故事以寵物狗「端端」展開故事，也勾起王以路滿滿共鳴。她分享家中有一隻年近18歲的老狗，因視力退化，每次過馬路都得小心抱著保護。印象最深的是，當時5歲的蛋蛋看到媽媽手邊東西多，主動幫忙抱起狗狗、護著牠過馬路，「大人做的事情，孩子其實都看在眼裡，也會跟著一起做。」

她表示蛋蛋平日也很會照顧身邊的小朋友，陪玩、聊天、帶著去公園，像個小小守護者。這次觀賞《阿甯咕》讓王以路再次看到孩子的溫柔與成熟。「走進劇場讓我看見她更多的面貌，那些成長其實一直都在，只是我們需要被提醒去看見。」

林舒語（中）與大兒子多多（左）、二兒子圈圈手牽手走進劇場。（夢田影像提供）林舒語（中）與大兒子多多（左）、二兒子圈圈手牽手走進劇場。（夢田影像提供）

林舒語育有三個寶貝兒子，欣賞《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》後感觸良多，也在故事中感受到滿滿的愛，「一家人在一起，什麼都不害怕」。她重新理解孩子平日被稱作「調皮搗蛋」的行為，其實是充滿創意與探索的表現。「大兒子多多與二兒子圈圈過去像小怪獸般天天打鬧，後來有了弟弟奧奧，三個人會一起蓋城堡、發明遊戲，也會照顧弟弟一起玩，想像力也越來越豐富。」

親子音樂劇《阿甯咕的狗狗會說話YA~》12月爆笑回歸。（夢田影像提供）親子音樂劇《阿甯咕的狗狗會說話YA~》12月爆笑回歸。（夢田影像提供）

此外，劇中情節也成為家庭教育契機，林舒語透露，孩子們平時常嚷嚷想養寵物，透過劇中寵物狗「端端」被擬人化的呈現，她得以將「責任」具象化與孩子討論，「如果我們出門旅行，狗狗要怎麼辦？誰要照顧牠？」從這些對話中，孩子們開始了解到，寵物不只是可愛的陪伴，更是家庭的一份子，需要用心照顧與承擔。《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》將於12月13日至14日再登台北城市舞台。

