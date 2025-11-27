大咖歌王前進校園 被當詐騙集團內幕曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王羅文裕再報喜訊，他策展「客流感校園演唱會」6年，攜手客家甜美女聲彤溫岑二重唱現身校園，發表為了北市大理國小創作的校歌，羅文裕自比像個孕爸，終於「孵蛋」有成，「很開心彤溫岑也為她們的母校創作校歌，看著參與的歌手與活動一起成長，這個成就感比中樂透還爽啦。」

羅文裕攜手彤溫岑二重唱出席活動。（中央客委會提供）

羅文裕分享一直秉持著自己的舞台自己搭的理念，就為了推廣客家文化，他每一年都去10間學校舉辦，「就這樣的活動從開始的冷門到現在的熱門，從一開始接觸學校，還曾被校方質疑以為是詐騙集團，到現在被廣為接受歡迎，這些點滴都讓我感動難忘。」

羅文裕之前才為了自己的母校小學寫過校歌，近來很榮幸又受邀為大理國小創作，而從無到有的創作過程，就像看到自己的作品猶如嬰兒誕生到成長。

被問到創作校歌與過往創作情歌的不同，羅文裕笑說：「其實兩者都需要感性，愛是無邊界的，有了愛就有動力，看見希望，特別感動的是看著全校師生大合唱自己的創作，讓我的眼眶都不自主的濕潤，真的很榮幸能參與流傳久遠的校歌創作。」

提到與自家孩子的互動，羅文裕表示：「小孩是上帝賜給我們家的禮物，非常的感恩，3個孩子都各自有著不同的特質，照顧他們過程，孩子們的狀況百出，有苦有甜，每天像陀螺轉個不停，接完老大又要接老二，每天行程比趕場演出還要緊湊，有時候會感到心力交瘁，但看到寶貝們，所有的辛勞都消散，看到孩子一天天的長大，所有的辛苦都也值得了，帶孩子就跟策展客流感活動一樣，樂於付出，有愛就能看到希望。」

