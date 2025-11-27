Fumi阿姨北捷踹嬤遭裁罰！上薔薔節目嘆「開罰金額過高」已提申訴

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北捷運優先席衝突延燒多時，「Fumi阿姨」因一腳踹飛婦人掀起全網論戰，近日作客薔薔的PODCAST節目《薔栗膠》時，他首度透露遭裁定罰款後續，直言金額「比過往案例還高」，因此自己與律師皆不認同裁定內容，質疑被「特別對待」因此提出申訴，目前案件仍在審理中。

Fumi阿姨（右）近日作客薔薔PODCAST節目《薔栗膠》時，透露「開罰金額過高」因此提出申訴。（組合照，翻攝自YouTube、Threads）

「Fumi阿姨」在節目上回憶，當時從社群影片曝光後，一夕間成為話題人物，讓他一度緊張到睡不著，前幾週被罵得最兇時焦慮不已。直到輿論淡了，「Fumi阿姨」才慢慢習慣這種「被全網盯著」的狀態，他坦言這段期間的確讓人很不真實，但如今逐漸能調適心情。

事件回到原點，當時車廂內一名婦人要求讓座未果竟以手提袋撞擊，「Fumi阿姨」因此憤而踹出那一腳，節目上被問到「重來一次會不會再踢？」他毫不猶豫回答「會，我會做一樣的事情。」理由為若交由司法處理流程冗長，結果恐怕難達到預期，他也澄清當時並非要踢傷對方，而是想把人推開，「希望她好好的，不要再偷東西。」

至於外界最關注的罰款部分，「Fumi阿姨」證實確實被裁定罰了一筆金額，同時也已提起申訴，他指出裁定內容自己與律師都不認同，認為是正當防衛或過當防衛，且律師翻查以往案例後發現「他的罰款比較高」，因此懷疑是否遭到不合理判定，他不希望留下「寫得很用力」的不良紀錄，因此才決定提出異議，而整起案件目前仍在審理中。

