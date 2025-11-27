不小心製造揪出雷隊友是他 蝶香調香到一半淚灑現場

〔記者陽昕翰／台北報導〕混聲團體「B CRUSH不小心製造」由蝶香、洪暐、宰宰、彥四位成員組成，他們受邀擔任香氛蠟燭一日店長，活動現場湧入大批粉絲，蝶香在活動中與兩位粉絲一同調香，三人互相打氣、彼此鼓勵，情緒累積到最後感動落淚，讓周遭粉絲也都被觸動。

B CRUSH的洪暐（左起）、宰宰、蝶香、彥單翔一日店長。（Soothe時氛 提供）

談到喜愛的香味，洪暐笑說：「香水只噴同一款，喜歡命定的感覺」，對他來說看著蠟燭慢慢融化就是最佳放鬆儀式；彥透露床頭放上香氛蠟燭後，睡眠品質直接提升一個檔次；宰宰習慣在工作時點上香氛蠟燭，能讓思緒更沉靜；蝶香則因為名字裡有個「香」，從小就很喜歡和媽媽一起收集香味，直說：「香氣是我生活中不可或缺的療癒。」

品牌Soothe時氛的主題「不完美卻更真實」，B CRUSH也大方分享自己的真實面。洪暐自認是完美主義者，「只要一點小錯誤都會卡很久」；彥覺得不完美反而讓他更像海綿，可以吸收更多新事物；宰宰則認為保持初心比追求完美更重要。

至於團內最雷隊友到底是誰，四人答案竟然完全一致，票數全都落在彥身上，彥搶先自首笑喊：「謝謝大家包容我！」洪暐認證他是團裡的「呆萌代表」；宰宰爆料彥玩遊戲時常冒出奇妙用詞、生活中又乖到不可思議；蝶香更重提經典糗事，「他上次台上彈吉他怎麼彈都沒聲音，結果只是忘記插線！」

