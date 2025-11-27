香港大火勾傷疤！張齡予曝家中也曾陷火海

〔記者傅茗渝／台北報導〕香港大埔宏福苑日前爆發嚴重五級火警，多棟大樓陷入火海，傷亡數字持續攀升，畫面震撼各界。主持人張齡予看到相關新聞後，罕見吐露自己過往的火災陰影，直言比起大火本身，真正令人崩潰的，是後續漫長又殘酷的現實。

張齡予看到香港大火新聞後有感而發，憶起童年火災陰影。（翻攝自臉書）

張齡予透露，自己老家曾在深夜突發火警，火勢從樓下開始蔓延，短短十多分鐘內，同棟建築幾乎全面陷入火海，就連頂樓住戶都因吸入濃煙緊急送進加護病房。「那天我們全家剛好不在家，真的算命大，不然後果不敢想像。」她回憶返家時的畫面，形容宛如走進一間被火燒過的密室，牆壁、家具、衣物全被煙燻成黑色，連抽屜裡的物品也無一倖免。

請繼續往下閱讀...

她更難忘父親當時只來得及帶走一套西裝和幾本相簿，外觀看似完好，卻早已被濃煙滲透，刺鼻的味道根本洗不掉，最後只能丟掉。

而真正的煎熬的是在災後，張齡予直言，老屋的火險形同虛設，幾乎賠不到什麼，就算找到肇事者，也得自行蒐證、跑法院、聲請假扣押、凍結財產，過程繁複又耗時。她透露自家官司一路纏訟長達5年，對方不斷推託擺爛，直到因為具有加拿大身分、必須處理法律糾紛才能出境，才終於鬆口談和解。想要真的拿到賠償，幾乎要有法律專業。張齡予無奈表示，不只要準備現金質押，所有損失還得經國稅局認列，但裝潢、家具、日用品怎可能張張收據都留著？即便有，也要計算折舊，許多災民最後只能吞下委屈。

張齡予自曝曾歷家中大火，揭災後求償困境。（翻攝自臉書）

她也提醒，大多數火災真正致命的不是烈焰，而是濃煙與毒氣，「越高樓層越嚴重，會產生煙囪效應，煙甚至會沿著管線竄進每個角落，根本無處可躲。」談起這段往事，她坦言那是人生中最痛的一段回憶，因為那場火災，讓原本緊密的一家人從此分散各地，各自為了生活打拚，「再也沒有真正住在一起過。」最後她也呼籲，希望大家永遠不要遇到火災，但若不幸碰上，「至少希望我的節目與經驗，能替大家多爭取一點活下去的機會。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法