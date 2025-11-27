尹智聖演BL當忠犬單戀受！禁忌同居財閥表哥：親一次就好

《雷雲暴雨》尹智聖飾演孤立無援的表弟李日照。（GagaOOLala提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國BL劇話題新作《雷雲暴雨》，由前Wanna One隊長尹智聖領銜主演，這是他首次挑戰BL劇，在片中飾演「忠犬單戀受」李日照一角。他與對手演員鄭利宇在片中不少親密戲，吻戲、「攻上受下」的沙發戲應有盡有，勢必讓腐女看得臉紅心跳。

鄭利宇在《雷雲暴雨》中開始意識到自己對尹智聖的嫉妒與佔有慾與日俱增。（GagaOOLala提供）

尹智聖從2017年出道至今活躍在演藝圈超過8年。他以幽默風趣的個性和穩定唱功，在選秀節目《PRODUCE 101 第二季》中入選並擔任限定男團Wanna One的隊長。轉型演員後，他參演音樂劇和SBS韓劇 《成為你的夜晚》，並選擇改編自百萬級人氣小說的《雷雲暴雨》作為他BL劇的首秀。

尹智聖（右）在《雷雲暴雨》被鄭利宇嫌棄也從不退縮，勇敢地用「親吻」作為挑戰關係的籌碼。（GagaOOLala提供）

尹智聖（左）在《雷雲暴雨》中毫不掩飾對鄭利宇的單戀。（GagaOOLala提供）

《雷雲暴雨》由尹智聖與鄭利宇共同主演，並由曾執導《乙方戀愛指南》的閔彩妍導演操刀。這部8集影集不只是愛情故事，更是一場關於慾望、依賴與對被愛的恐懼的內心對決，為BL劇迷帶來年度最強的「傲嬌大哥攻 X 忠犬單戀受」感情風暴。

《雷雲暴雨》鄭利宇飾演財閥繼承者徐正漢。（GagaOOLala提供）

故事始於一場充滿血緣羈絆的「禁忌同居」，財閥繼承者徐正漢（鄭利宇飾）因一時心軟收留了多年未見、身無分文的表弟李日照（尹智聖飾）。然而，日照對正漢毫不掩飾的單戀，以及趁其熟睡時偷親的舉動，像一道驚雷劃破了正漢平靜的生活。隨著兩人朝夕相處，正漢冷靜的內心開始動搖。當日照提出「只要親吻一次就好」作為放下感情的條件時，正漢徹底卸下心防。兩人在跨越紅線後，正漢意識到自己對日照的嫉妒與佔有慾與日俱增，他的內心正如劇名所示，捲起一場無法預警的「雷雲暴雨」。《雷雲暴雨》將於今起每週四在串流平台GagaOOLala上線。

鄭利宇（左）在《雷雲暴雨》中與尹智聖有不少精彩對手戲。（GagaOOLala提供）

