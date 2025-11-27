自由電子報
娛樂 星座

瞄準12月 2025年尾聲事業一飛衝天3星座

2025年12月將有3星座在職場上有亮眼表現。（資料照，記者楊金城攝）2025年12月將有3星座在職場上有亮眼表現。（資料照，記者楊金城攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2025年進入尾聲，剩下幾日就要進入12月，對於3個星座的人來說，12月將會是充滿希望與憧憬的1個月，因為他們將迎來事業上的突破。由於幸運女神的青睞，事業、職場上將一掃陰霾，一飛衝天。

▲射手座 「貴人相助，左右逢源」

12月初，太陽進入射手座，為射手帶來強大的能量和自信。敏銳的洞察力和果斷的行動力將在事業上發揮重要作用，原本停滯不前的專案可能會迎來轉機，新的機會也會悄然而至。把握機遇、大膽嘗試，射手將能射中事業上的靶心，取得令人矚目的成就。另外，人際關係也將提升，貴人相助、左右逢源，協助射手走向成功。射手充滿激情的個性和積極的態度，將帶來更多的合作機會和發展空間。這段期間對射手來說，是展現自我、實現抱負的絕佳時機。

▲摩羯座 「踏實肯幹，獲得認可」

12月初，摩羯的踏實肯幹將會得到認可和回報，長期以來的付出將被上司和同事看在眼裡，升職加薪的機會指日可待。摩羯認真負責的工作態度也將贏得良好的口碑，為未來的發展奠定堅實的基礎。在財務方面也將有所收穫，投資理財方面可能會迎來意想不到的驚喜。摩羯謹慎的理財態度和長期的規劃，在這個月份將會看到成果。對於一直以來勤勤懇懇工作的摩羯來說，12月初是收穫的季節，也是努力得到肯定的時刻。

▲水瓶座 「靈感噴發，創意實現」

12月初，水瓶座的靈感將會如同泉湧般噴發而出，為水瓶的工作帶來全新的想法與方向。他們可以大膽地嘗試新的方法和技術，將創意付諸實踐，以取得意想不到的成果。對於從事藝術、設計、科技等領域的水瓶來說，這將是一個充滿機會與挑戰的月份。只要敢於創新，就能在事業上取得突破。水瓶獨特的視角和創新的思維，將成為在職場上脫穎而出的關鍵。這段期間適合水瓶展現自己的才華，讓更多人看到水瓶的價值。

☆民俗說法僅供參考☆

