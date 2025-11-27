于朦朧鞋子過大有玄機？ 疑遭銬上電子腳鐐

中國男星于朦朧今年9月11日在北京傳出墜樓身亡。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國男星于朦朧今年9月11日在北京傳出墜樓身亡，享年37歲。中國警方將死因定調為「飲酒後意外墜樓」但外界質疑不斷，先前網路曾流出「掌摑影片」及「疑似受虐照片」，讓粉絲再度認為案情不單純。近日又出現新爆料，稱于朦朧生前被上了電子腳鐐，再度引爆話題。

于朦朧在畫面中鞋子明顯過大（紅圈處），網友傳出被銬電子腳鐐。（翻攝自微博）

近日網友曬出模糊影像，並稱于朦朧腿部有電子腳鐐痕跡，且有人發現于朦朧所穿的鞋子尺碼過大，感覺非常不合理，「銬電子腳鐐」之說甚囂塵上。先前時事評論人李沐陽在YouTube節目《新聞看點》當中整理網路相關傳聞，其中有網友認為各種受虐痕跡都與于朦朧經紀人杜強有關，但內容皆無官方證據。此次再爆出于朦朧遭銬電子腳鐐再度掀起熱議，粉絲對于朦朧的死因也更加懷疑。

目前已有超過70萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署。（翻攝自微博）

于朦朧生前仍發文「討厭被控制」、「不簽合約就會被打」等文字，最令人心驚的就是「累了想回家，但回不去」。李沐陽表示雖不知道真相為何，但能肯定的是：于朦朧生前在某種壓力下生活了一段時間。

且至目前為止，已有超過70萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位重新展開獨立、透明調查。

