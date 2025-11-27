自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）韓國驚魂記 瑤瑤怒公布房東擅闖房間畫面

藝人「瑤瑤」黃喬歆近日到韓國旅行，沒想到卻招來一肚子鳥氣。（翻攝自IG）藝人「瑤瑤」黃喬歆近日到韓國旅行，沒想到卻招來一肚子鳥氣。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人「瑤瑤」黃喬歆近日到韓國旅行，沒想到卻招來一肚子鳥氣。原來她遇見一個不尊重人的房東，竟然擅自闖入已出租的房間，氣得瑤瑤衝到警局報警，另外也在今（27）日公開雙方對質影片，讓瑤瑤大呼：太誇張了。

早在本月19日韓國時間晚上9點（台灣時間8點），瑤瑤發文表示自己歷經「韓國警局報案初體驗」。她表示自己要出門前，房東以為她不在家逕直開門進入，被瑤瑤抓包之後竟然還惱羞成怒，兩人大吵起來，嚇得瑤瑤當天不敢出門。直到韓國的朋友下班後特別幫忙帶她到警局報案，還帶警察接瑤瑤搬離住處。

瑤瑤被怪房東擅自闖入嚇到連忙到警局報警。（翻攝自IG）瑤瑤被怪房東擅自闖入嚇到連忙到警局報警。（翻攝自IG）

當時瑤瑤傻眼說：「欸欸～～韓國房東真的不要鬧耶！！！雖然我不是住什麼高級飯店，但房子租出去了不隨意進入房客房間不是基本的嗎？」今天瑤瑤更公布與房東對質畫面，她說明「這影片的爭吵點是，我問他為什麼沒有經過我同意就直接開門想進入我房間？明明可以先文字聯繫我，跟我說，並取得我的同意再進來。但他卻說因為他是屋主所以本來就可以隨意進入房間，即使這房已經租出去也一樣！吧啦吧啦講了一大堆！！總之就是他完全合理正當～～」。

瑤瑤怒曬出擅闖房間的惡房東。（翻攝自IG）瑤瑤怒曬出擅闖房間的惡房東。（翻攝自IG）

氣不過的瑤瑤除了錄影要大家評評理之外，畫面中也出現房東知道瑤瑤在錄影之後，瘋狂說不要拍到他的臉，之後更摔門走人。瑤瑤說，18日房東就敲過她的房門，當時瑤瑤問他有什麼事？但對方沒回答就離開。19日又跑來敲房門，瑤瑤刻意不應答，假裝自己不在家，沒想到房東果然開門進入，嚇得瑤瑤當晚就趕緊搬走。

瑤瑤對這次的驚魂記大呼無奈。（翻攝自IG）瑤瑤對這次的驚魂記大呼無奈。（翻攝自IG）

瑤瑤無奈，自己訂了8晚，才剛住2天就遇上房東不禮貌擅自闖入房間的鳥事，希望自己可以順利拿到退回的房費。

在 Instagram 查看這則貼文

喬歆瑤瑤（@qiaoxinhuang）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中