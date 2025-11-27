（影）韓國驚魂記 瑤瑤怒公布房東擅闖房間畫面

藝人「瑤瑤」黃喬歆近日到韓國旅行，沒想到卻招來一肚子鳥氣。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人「瑤瑤」黃喬歆近日到韓國旅行，沒想到卻招來一肚子鳥氣。原來她遇見一個不尊重人的房東，竟然擅自闖入已出租的房間，氣得瑤瑤衝到警局報警，另外也在今（27）日公開雙方對質影片，讓瑤瑤大呼：太誇張了。

早在本月19日韓國時間晚上9點（台灣時間8點），瑤瑤發文表示自己歷經「韓國警局報案初體驗」。她表示自己要出門前，房東以為她不在家逕直開門進入，被瑤瑤抓包之後竟然還惱羞成怒，兩人大吵起來，嚇得瑤瑤當天不敢出門。直到韓國的朋友下班後特別幫忙帶她到警局報案，還帶警察接瑤瑤搬離住處。

瑤瑤被怪房東擅自闖入嚇到連忙到警局報警。（翻攝自IG）

當時瑤瑤傻眼說：「欸欸～～韓國房東真的不要鬧耶！！！雖然我不是住什麼高級飯店，但房子租出去了不隨意進入房客房間不是基本的嗎？」今天瑤瑤更公布與房東對質畫面，她說明「這影片的爭吵點是，我問他為什麼沒有經過我同意就直接開門想進入我房間？明明可以先文字聯繫我，跟我說，並取得我的同意再進來。但他卻說因為他是屋主所以本來就可以隨意進入房間，即使這房已經租出去也一樣！吧啦吧啦講了一大堆！！總之就是他完全合理正當～～」。

瑤瑤怒曬出擅闖房間的惡房東。（翻攝自IG）

氣不過的瑤瑤除了錄影要大家評評理之外，畫面中也出現房東知道瑤瑤在錄影之後，瘋狂說不要拍到他的臉，之後更摔門走人。瑤瑤說，18日房東就敲過她的房門，當時瑤瑤問他有什麼事？但對方沒回答就離開。19日又跑來敲房門，瑤瑤刻意不應答，假裝自己不在家，沒想到房東果然開門進入，嚇得瑤瑤當晚就趕緊搬走。

瑤瑤對這次的驚魂記大呼無奈。（翻攝自IG）

瑤瑤無奈，自己訂了8晚，才剛住2天就遇上房東不禮貌擅自闖入房間的鳥事，希望自己可以順利拿到退回的房費。

