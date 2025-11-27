自由電子報
娛樂 日韓

韓女團成員爆閃婚！峇里島舉辦超私密婚禮 「團員全缺席」原因曝光

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓星溫朱莞與Girl’s Day出身的珉娥傳出喜訊，2人將於本週末在峇里島舉行海外婚禮，低調僅邀雙方家人出席，圈內好友全未受邀。這對因合作《美女孔心》結緣，交往多年才修成正果的南韓演藝圈情侶，終於決定攜手邁入婚姻，韓網與粉絲們也全都逐一獻上祝福。

珉娥（右二）是繼素珍（左二）後，成為Girl’s Day第2位步入婚姻的團員。（翻攝自IG）珉娥（右二）是繼素珍（左二）後，成為Girl’s Day第2位步入婚姻的團員。（翻攝自IG）

韓媒《MyDaily》報導指出，溫朱莞與珉娥選擇在峇里島步入禮堂，而非於韓國舉辦婚禮，由於規模溫馨採極度保密形式，因此僅限雙方親人參加，加上團員惠利已排定出席2025 MAMA Awards演出無法到場，Girl’s Day在婚禮上合體確定破局。

緣分始於2016年合作《美女孔心》，溫朱莞與珉娥相處多年以良好前後輩關係維持互動，直到2021年再度於音樂劇《那些日子》合作後感情更加靠近。去年，珉娥歷經父親離世，溫朱莞一路陪伴在旁並全程照料，深厚情感逐漸升溫，2人在長時間交往後於今年7月決定走入人生下一階段，經紀公司也向外宣布喜訊，希望外界給予祝福。

溫朱莞2002年出道後憑藉《野人時代》、《芭蕾舞學院》、《人間中毒》、《Penthouse上流戰爭》等作品受到注目，近期完成音樂劇《MAHAGÖNNY》演出。珉娥則於2010年以Girl’s Day成員身分出道，後成功轉型為演員並參演《絕對達令》、《Delivery Man 鬼怪計程車》，目前更在音樂劇《Maybe Happy Ending》中飾演克萊兒，是繼素珍結婚後的第二位Girl’s Day步入婚姻的成員。

