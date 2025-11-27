香港大埔宏福苑五級大火MAMA照舉行 網掀送票潮

大埔宏福苑的大火，對香港啟德主場館即將於28、29日舉行的「2025 MAMA大獎」造成些許影響。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕香港大埔宏福苑昨（26）日發生嚴重五級大火，目前已造成55人死亡，78人受傷，逾270人失聯，其中也包括一名殉職消防員。大埔宏福苑的大火，對香港啟德主場館即將於28、29日舉行的「2025 MAMA大獎」造成些許影響，經過主辦單位緊急開會討論，活動如期舉行，但改以低調、肅穆方式進行。

MAMA出席藝人有些已經抵達香港。（翻攝自IG）

本屆MAMA大獎在香港啟德主場館舉行，官方於今（27）日發表聲明，指會舉行默哀儀式，並作出捐款支持受影響家庭，並發布聲明：「我們對這場火災感到傷痛，並向所有受火災影響的市民及失去親人的家庭致以最深切慰問。2025 MAMA AWARDS結合了無數藝人、工作人員和粉絲長時間的投人與付出。我們相信音樂擁有治癒和團結的力量，可以在這個困難的時刻，為大家帶來慰問與支持。我們會小心調節製作，希望為觀眾帶來精心演出，同時能為大家帶來關懷和力量。為表哀悼，我們將於活動上舉行默哀儀式，並作出捐款支持受影響家庭。2025 MAMA AWARDS將以『支持香港』作為活動主調，為香港提供正能量。我們相信音樂能凝聚人心，為市民打氣，給予勇氣，攜手前行。我們心繫香港，讓我們一起走過這個傷痛時刻。」

請繼續往下閱讀...

SM娛樂亦於今日下午宣布：「SM娛樂決定向中國香港紅十字會捐贈港幣100萬元（約新台幣403萬元），用於支持當地火災救援及後續過渡安置、生活物資補給等工作。勠力同心，共渡難關！」

Stray Kids今早已從仁川機場出發飛往香港。（翻攝自IG）

多組藝人已經抵達香港，包括Stray Kids、IVE，目前網路上出現網友，表示自己是大埔人，無心欣賞29日的MAMA頒獎典禮，想把門票售出，價格為2099元港幣（約新台幣8460元），希望想買票的人可以把錢直接捐到協助大埔火災的店家或者慈善團體。許多香港人跳出來留言要他保重自己，把錢留下來照顧家人。不過這位欲出售MAMA門票的人，認為他自己安全，還有很多人家散了，比他更需要幫助，洋溢溫馨情。

網友為大埔人，因大火關係無心觀賞MAMA，準備把票賣出去捐給慈善機構。（翻攝自Threads）

還有不少網友也發文章，表示這場大火讓他心情沉重，他寧願讓自己的快樂延期，現在沒心情追星，如果有人真的很想去卻因各種原因去不了，願意免費送門票。也有人希望鼓舞香港民眾限於悲傷的心情，如果有香港人想透過看MAMA紓解心頭煩憂的人，願意優先送票，表達一份支持的力量。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法