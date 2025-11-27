自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「山雞」陳小春曾連飯都吃不起 向太出手助談判

港星陳小春憑《古惑仔之人在江湖》「山雞」一角走紅。（翻攝自臉書）港星陳小春憑《古惑仔之人在江湖》「山雞」一角走紅。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕影壇大亨向華強的老婆「向太」陳嵐近年轉戰自媒體，經常爆出影劇圈猛料，近日她說自己曾經救濟「爆紅大灣仔」，更表示當時對方連飯都吃不起，令人聯想因電影《古惑仔》當中飾演「山雞」一角大紅的陳小春，結果答案還真的是他。

1990年代港片《古惑仔》系列紅極一時，陳小春也因飾演「山雞」一角深入人心，他也曾經在接受採訪時透露當年導演劉偉強心目中飾演山雞的第一人選並非自己，陳小春替自己爭取來這個角色，後來才知道，原本劉偉強心目中飾演山雞的最佳人選竟是「金城武」。

陳小春曾組成男子團體「風火海」卻遭公司拖欠薪水。（翻攝自臉書）陳小春曾組成男子團體「風火海」卻遭公司拖欠薪水。（翻攝自臉書）

向太在影片中說，陳小春因為和前公司產生合約矛盾，所以很長一段時間都沒拿到薪水，生活也陷入困境，最慘的時候連飯都吃不起。當時陳小春與謝天華、朱永棠組成「風火海」，當時他已經憑《古惑仔之人在江湖》「山雞」一角走紅，仍難逃公司拖欠薪資的窘境。

向太談到當初僅憑「仗義」，派人與陳小春前公司談判，並要求清償欠款。（翻攝自YouTube）向太談到當初僅憑「仗義」，派人與陳小春前公司談判，並要求清償欠款。（翻攝自YouTube）

陳小春向外求援後，向太立刻義氣相挺，派遣公司總監和陳小春舊東家談判，更要求對方結清所有拖欠款項。當時向太幫助陳小春並沒想到會有回報之類的事情，完全是仗義相挺，向太也透露當時陳小春雖然已經有名氣，但狀況並不在巔峰期，所以她並不是「挖角」，只是單純想幫助陳小春。

陳小春（左）與應采兒婚後感情幸福美滿。（翻攝自臉書）陳小春（左）與應采兒婚後感情幸福美滿。（翻攝自臉書）

2000年陳小春加入向太夫妻旗下公司，事業穩定後，陳小春的感情也和向太有幾分關係。原來是向太兒子向佐曾與應采兒有過一段情，當時向太非常喜歡應采兒，還把她當作兒媳看待。最後應采兒決定和陳小春步上紅毯，向太也很大方出席兩人婚禮，還包了大紅包，成為一樁美談。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中