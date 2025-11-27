自由電子報
娛樂 電視

籃籃驚吐「感情卡關」急了！阿翔忙安慰曝內情

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、籃籃、楊繡惠主持民視《綜藝新時代》他們與來賓顏曉筠來到建於清朝的康熙年間的三級古蹟。眾人還前往碧雲公園體驗高空滑索垂降活動，籃籃卻驚吐自己感情卡關。

顏曉筠（左起）、籃籃、楊繡惠以及阿翔。（民視提供）顏曉筠（左起）、籃籃、楊繡惠以及阿翔。（民視提供）

藝人來賓顏曉筠本就是國標好手，阿翔提議顏曉筠來挑戰一下空中跳國標，籃籃也在一旁鼓勵乾脆來蒐集陸、海、空三種跳法好了！顏曉筠哭笑不得的說聽：「起來好棒，我謝謝你們！」，無奈反應讓眾人哈哈大笑。

當音樂播放的當下，顏曉筠隨即跟著旋律開始在繩索上優雅地跳起國標，眾人直誇太厲害了，動作甚至都有跟著旋律卡點。接著輪到籃籃挑戰，在挑戰前阿翔說希望籃籃的感情路就像滑索一樣，順順利利。籃籃祈福自己感情路順遂，然而剛出發沒幾秒，籃籃卻卡在半空中，阿翔故意將繩索拉回垂降起點，籃籃慌張地說為什麼我又回來了，阿翔一本正經地說：「繩索好像卡住了，所以我先把你拉回來。」

籃籃體驗高空滑索。（民視提供）籃籃體驗高空滑索。（民視提供）

籃籃聽完反問「所以我的感情路卡關了嗎？而且不只卡關，我還退步了!」阿翔忙著安撫說：「被拉回來表示還有第二次選擇的機會啦，這一次挑戰會順順利利的！」然後又偷偷拉繩子，籃籃無助的喊不會第二段感情也卡關吧？在籃籃的苦苦哀求之下，最終讓繩索順順的往下，籃籃也終於順利抵達地面，開心大喊:「我的感情路好順！」

