娛樂 電視

「億萬直播主」糗了 拍比基尼忘帶胸貼10張有9張走光

億萬直播主「電豹女」雪寶近日透露自己穿比基尼拍溫泉照的糗事。（翻攝自IG）億萬直播主「電豹女」雪寶近日透露自己穿比基尼拍溫泉照的糗事。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕億萬直播主「電豹女」雪寶近日透露自己穿比基尼拍溫泉照的糗事，因為她忘記帶胸貼，加上身穿比基尼，所以拍出來的照片「10張有9張都露出來」，現場非常尷尬，經紀人也必須一直喊卡幫忙「喬一下」。

雪寶在節目中說自己忘記帶胸貼拍比基尼，工作過程中一直擔心走光。（翻攝自YouTube）雪寶在節目中說自己忘記帶胸貼拍比基尼，工作過程中一直擔心走光。（翻攝自YouTube）

雪寶在電視節目《姊妹亮起來》當中說，因為她的個性比較大喇喇，所以拍攝溫泉比基尼照的當日，竟忘記做任何防護措施，更尷尬的是她忘記帶胸貼，於是在擺性感姿勢的時候，胸部動來動去，比基尼也隨時有「養眼畫面」出現。

雪寶很尷尬說那次的工作「基本上10張有9張都露出來」。（翻攝自IG）雪寶很尷尬說那次的工作「基本上10張有9張都露出來」。（翻攝自IG）

雪寶說自己當天工作一直遊走在「走光邊緣」，她自己也很不好意思的說：「最後我那個照片，基本上10張有9張都露出來」。經紀人更緊張，不斷繃緊神經幫忙遮擋和調整，最尷尬的是，當天攝影團隊全都是男性，工作起來更是綁手綁腳。

雪寶身材窈窕，不吝惜辣曬美麗身材。（翻攝自IG）雪寶身材窈窕，不吝惜辣曬美麗身材。（翻攝自IG）

雪寶提供的照片當中，當天她至少換了兩套比基尼，有墨綠色連身比基尼，僅透過細繩與金屬鍊條裝飾；第二套則換上淡紫色綁帶比基尼，側邊的綁結設計露出大片雪乳，是她非常難以忘記的工作經驗。

