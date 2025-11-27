自由電子報
娛樂 音樂

被女女組合驚豔！李沐自掏腰包做這件事

孫盛希為《如果我不曾見過太陽》量身打造OST 。（滾石提供）孫盛希為《如果我不曾見過太陽》量身打造OST 。（滾石提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌后孫盛希與女子雙聲創作組合KAXA為Netflix影集《如果我不曾見過太陽》量身打造片頭曲《曾經見過太陽》與插曲《Dance With You》，女主角李沐聽完《Dance with you》大受感動，自掏腰包找團隊進錄音室翻唱兩首OST 並拍攝MV，當成送自己的生日禮物。Cover MV將在12月10日生日當天在她的YT頻道上架。

孫盛希為《如果我不曾見過太陽》量身打造OST 。（滾石提供）孫盛希為《如果我不曾見過太陽》量身打造OST 。（滾石提供）

談到創作起點，孫盛希透露收到邀約時發現是《想見你》的製作人和編劇組合，內心既熟悉又期待。然而真正讓她投入的，是劇中人物的命運投射，她在閱讀情境設定時深深感受到角色的無無助與堅強，像極了人生遇到關卡時的掙扎。

孫盛希、曾敬驊在金馬後台同框。（滾石提供）孫盛希、曾敬驊在金馬後台同框。（滾石提供）

近期除了OST作品備受矚目之外，孫盛希更躍上電影人的殿堂，於第62屆金馬獎頒獎典禮上演場王菲《夢中人》、與黃奇斌合唱《盛夏光年》，整段演出大獲好評，觀眾都驚讚她的粵語發音好標準。她透露因為粵語發音困難，練了很久，希望把最好的一面呈現給觀眾。也興奮提到在金馬後台特地跟《如果我不曾見過太陽》男主角曾敬驊合照，在現場知道他得獎，很為他開心。

KAXA唱出青春心動。（滾石提供）KAXA唱出青春心動。（滾石提供）

與孫盛希並肩為影集注入靈魂的KAXA，以輕快的華爾滋節奏打造插曲《Dance With You》，呈現青春心動的最純粹模樣。「這首歌的靈感來自青春期那種忽然心動、世界瞬間發亮的感覺。」KAXA分享，她們將這份靠近的悸動放進三拍子的擺盪裡，成員Lexa也透露，首次挑戰輕甜風格是最大的門檻，「要唱得可愛又不能太油膩，過程中嘗試了很多次」，完成後卻深感成就感十足，也很珍惜藉此展現不同音樂面向的機會。

