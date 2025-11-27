烏鴉踢爆影片惹怒女CEO 夏筠婷怒提6聲明喊提告

網紅CEO夏筠婷澄清相關傳聞。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕知名YouTuber「烏鴉」近日上傳影片踢爆短影音行銷內幕，並點名美女網紅CEO夏筠婷，引發網路一片熱議。對此，夏筠婷火速在社群平台發聲反擊，不只列出6大重點澄清，更直接曬出汽車、家電訂單等證明，表示已蒐證準備提告，絕不容忍惡意抹黑。

夏筠婷公開名下車輛相關文件佐證說法。（翻攝自IG）

夏筠婷針對外界質疑她「一台車都沒買過」的說法，直接打臉回應，目前名下共有5輛車，包括M2、992 Carrera S、992 GT3、750S與LM，M2為早年購入登記於母親名下，其餘車款皆為本人名下，LM則登記於公司名下，相關證明也一併公開。

至於被嘲諷連微波爐都沒有，她也大方公開訂單明細，強調「歡迎實地考察」。而工廠用地爭議，夏筠婷指出合作廠商為台灣老字號工廠，具備GMP與ISO認證，用地為合法甲種工業區，所有產品皆通過SGS檢驗，並非外界所說的來路不明。

此外，創業時間軸也成為外界質疑焦點，夏筠婷親自說明，19歲時僅是從事批貨銷售，22、23歲才開始規劃品牌，25歲才推出第一支產品，否認「19歲就有品牌」的說法。對於直播經歷，她也澄清當初是因電視節目邀約進入平台，早期內容並無爭議性。

夏筠婷租約文件曝光，針對「未承租辦公室」說法提出反證。

此外，被指「看了多間辦公室卻一間都沒租」的說法，她直言其實有承租其中一間；而被質疑課程收入捐款動機，則無奈表示：「公司、私人都有捐，不覺得這有什麼好被攻擊的。」

夏筠婷也透露，短短數日收到上千則私訊攻擊，名譽嚴重受損，目前已由團隊蒐證，準備對烏鴉提告。至於她與《拳賽》的關係，她澄清只是被選手努力精神感動，投資7位數支持對方訓練與比賽，並無不法情事。最後，她也再度隔空向烏鴉喊話，直指對方「無憑無據公開指控」，卻不願為言論負責，自己則是「說話都有證據」。同時她也公開聲明，目前身心狀況良好，沒有任何輕生念頭，希望外界勿再過度揣測。

