娛樂 日韓

NewJeans之母閔熙珍法庭淚喊冤枉 強調承受巨大壓力

韓國怪物女團NewJeans。（翻攝自IG）韓國怪物女團NewJeans。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕一手打造出韓國怪物女團NewJeans的前ADOR首席執行官閔熙珍與HYBE間的股東協議及認沽期權（Put Option，指在到期日或之前，以預先協定價格沽售相關資產的權利）訴訟，今（27）日在首爾中央地方法院民事合議庭第31部進行第3次辯論庭審。閔熙珍今日親自出庭，並在作證過程中數度情緒激動落淚，指出自己非常冤枉，更強調沒有操控NewJeans，因為NewJeans非常聰明。閔熙珍也在哭泣當中坦露與HYBE衝突中承受了巨大壓力，也覺得非常不公平。

閔熙珍指出自己有能力把旗下女團NewJeans打造成國際級團隊，並沒有做錯什麼事。（翻攝自微博）閔熙珍指出自己有能力把旗下女團NewJeans打造成國際級團隊，並沒有做錯什麼事。（翻攝自微博）

本次訴訟的核心焦點是閔熙珍行使的約260億韓圜（約新台幣6億元）認沽期權是否有效，閔熙珍方主張HYBE的終止合同通知無效，在此前提下行使的認沽期權有效；HYBE則反駁稱股東協議已於去年7月終止，因此認沽期權不具備效力。由於NewJeans專屬合約訴訟的一審中，部分KakaoTalk資料的證據能力已獲認可，外界預計這項判斷結果也將影響本次認沽期權的訴訟結果。法院宣布將在12月18日進行最後一次辯論，並預計在明年初公佈一審判決。

閔熙珍在法庭上說：「我在精神上太痛苦，所以不得不離開，對於這樣的我，他們（HYBE）還談論錢的事情，讓我很生氣也很冤枉」。閔熙珍更指出自己有能力把旗下女團NewJeans打造成國際級團隊，並沒有做錯什麼事，為什麼要讓其他不相干的人也受到傷害？閔熙珍不斷強調，自己透明經營，卻在沒有得到任何解釋的狀況下，被強行解除職務，她非常不解的說「（HYBE）根本不有理由解雇我」。且HYBE的行為讓她感覺壓力極大，所以辭去公司內部董事職務，同時行駛認沽期權。

閔熙珍也喊冤，指出自己並沒有指示NewJeans成員Hanni出席國政監察。（翻攝自IG）閔熙珍也喊冤，指出自己並沒有指示NewJeans成員Hanni出席國政監察。（翻攝自IG）

閔熙珍也反駁外界對她的「非法接觸（tempering）」質疑，她反駁：「我感到很冤枉，而且真的有需要對與HYBE有關聯的媒體報導做出回應嗎？」閔熙珍也喊冤，指出自己並沒有指示NewJeans成員Hanni出席國政監察，覺得這種指控根本是種侮辱。

「NewJeans的孩子們非常聰明，並不是能被人指使行動的……我為獨自前往（國政監察）的Hanni覺得心疼，想和她一起去」閔熙珍沉痛指出外界指控不實，更對於ILLIT被指控抄襲NewJeans爭議表明立場及態度。閔熙珍透露，最初是NewJeans的父母向她抗議，認為在同家公司，但自己的孩子卻沒得到應有的權利。對於HYBE在公司內部玩複製把戲，閔熙珍視為「蔑視」更因此事向HYBE議長房時爀反應，質問他「把我帶進來（HYBE），難道就是為了讓我被抄襲嗎？」

閔熙珍稱讚「NewJeans的孩子們非常聰明」。（翻攝自IG）閔熙珍稱讚「NewJeans的孩子們非常聰明」。（翻攝自IG）

此事起緣於2018年底閔熙珍離開SM娛樂，房時爀即在2019年1月2日親自聯繫她，勸說她加入旗下，甚至還要求與閔熙珍父母通話，承諾將提供更好的舞台供她發揮，所以才進入Big Hit（HYBE前身）。

