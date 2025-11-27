自由電子報
娛樂 亞洲

導演王晶點名女星沒演技只靠觀眾緣 「白娘子」趙雅芝上榜

71歲的趙雅芝依舊保持完美容貌及纖細身材。（翻攝自小紅書）71歲的趙雅芝依舊保持完美容貌及纖細身材。（翻攝自小紅書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕香港導演王晶近期積極經營YouTube頻道，經常在節目中爆料，分享演藝圈八卦。近日王晶在節目中大膽點名趙雅芝和高圓圓兩人，指她們沒有演技，僅靠觀眾緣受歡迎，屬於老天爺賞飯吃類型的演員。

趙雅芝生日曬出逆齡寫真。（翻攝自小紅書）趙雅芝生日曬出逆齡寫真。（翻攝自小紅書）

才過完71歲生日的趙雅芝曾演出經典電視劇《白娘子傳奇》，該劇播出至今已30年，趙雅芝仍舊保持劇中的美麗與優雅風采。今年趙雅芝過生日時更拍攝一系列粉紅主題慶生寫真，雖過七旬，穿著粉色禮服露出香肩的她，站在玫瑰花瓣中央，完美纖細身形讓人佩服她的「凍齡」能力。

導演王晶近期專心經營YouTube頻道。（資料照，記者潘少棠攝）導演王晶近期專心經營YouTube頻道。（資料照，記者潘少棠攝）

王晶點評趙雅芝，直言「趙雅芝就是一個沒有演技，可是觀眾緣非常好的人」。除此之外，王晶更補刀說自己看趙雅芝演戲幾十年了，對於她的演技頂多就給個及格，不過對趙雅芝來說，演技及格就夠了，反正她演什麼都有人看，演技不必太好也沒關係。王晶認為演藝圈有不少這種演員，像高圓圓也是「明顯是老天爺賞飯吃的，她怎麼演都行的」。

王晶認為高圓圓也是老天爺賞飯吃類型的演員。（翻攝自微博）王晶認為高圓圓也是老天爺賞飯吃類型的演員。（翻攝自微博）

有人問到劉亦菲是否也是此類型演員？王晶表示，劉亦菲相當努力，並非花瓶，還指出她在《神鵰俠侶》、《夢華錄》、《玫瑰的故事》都展現出不同角色的魅力，判若兩人，她的演技獲得王晶肯定，認為在演藝圈要成功，努力還是必要元素。

「仙女姐姐」劉亦菲的演技受到王晶肯定。（翻攝自微博）「仙女姐姐」劉亦菲的演技受到王晶肯定。（翻攝自微博）

