《大濛》初版配樂竟被陳玉勳嫌「沒有風味與靈魂」 金獎大師砍掉重練

〔記者許世穎／台北報導〕榮獲本屆金馬獎最佳劇情片等5項大獎的史詩巨作《大濛》今（27）日正式在台上映，由金獎配樂大師盧律銘全盤操刀的電影原聲帶也同步上架各大平台，他分享一開始交出的版本被導演陳玉勳直言「沒有風味與靈魂」，讓他只得「砍掉重練」。

《大濛》已正式在全台上映。（華文創 提供）

《大濛》集結金獎怪物新人方郁婷、實力派演員柯煒林、歌手9m88，以及甫獲金馬獎最佳男配角的曾敬驊演出，上週搶先上映口碑場叫好又叫座，散場時幾乎人人哭紅著眼離席，也有許多影迷大讚感人程度是「直接泡在淚海裡」。

請繼續往下閱讀...

為該片操刀配樂的盧律銘分享，在導演半激將、半鼓勵的推動下，決定回到角色本身創作，從方郁婷飾演的阿月出發，以她離家沿途所見的風景寫出第一首demo，讓整張原聲帶彷彿成了阿月的旅程日記，有雲、有霧、有雨，也有撥雲見日的片刻。

其中，電影主題曲《大濛的暗眠》更是他近年最深刻的創作，不僅歷經多次改動、趕在最後關頭才完成錄製，更邀請9m88演唱與吉他大師黃中岳編曲。他形容整個過程如同陳玉勳說的：「有股神秘力量推著大家前進，每個環節都剛好扣上。」並說：「這部電影、這首歌都是獻給那些在霧中前行的人。」他也特別感謝9m88，笑稱：「這是一首最不像9m88的歌，唱的人是片中的每一個人。」

盧律銘邀請也參與演出的9m88演唱《大濛》主題曲，直說唱的人是片中「每一個人」。（華文創 提供）

導演陳玉勳也分享，剪接時一度苦惱不知該配什麼音樂，直到某個深夜靈感閃現，一段既熟悉又陌生的老歌旋律竄入腦海，正是60年代的《月光小曲》（莎韻之鐘），他立刻記下旋律；另一首是導演很喜歡盧律銘配樂裡的一首曲子，他幽默地對盧律銘說：「這首我們把它弄成一首歌，可能會紅喔，你老婆肚子的小兒子快出生了，如果這首紅了，你兩個兒子所有學費都有了吧！」

此外，陳玉勳也親自嘗試撰寫台語歌詞，笑言說：「阿銘師，我們什麼都沒有，只有才華，就自己寫吧！」最終完成的《大濛的暗眠》，連同原聲帶皆送往英國倫敦傳奇錄音室Abbey Road Studios進行鬼斧神工的母帶製成，完美呈現電影情感與氛圍。

《大濛》已正式在台上映，本週同步推出觀影特典，凡於上映戲院購買《大濛》任一場次電影票乙張，即可獲贈《大濛》正式款A3海報乙張，數量有限，贈完為止。電影也將於本週六在台南南紡威秀影城舉辦拍照會、台南新光影城舉辦簽名會，更多電影詳情資訊請見官方臉書。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法