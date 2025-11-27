香港大埔宏福苑惡火 主播陳嘉欣顫聲報導悲劇

香港大埔宏福苑驚傳惡火，火勢猛烈延及7棟大樓。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕香港大埔宏福苑昨（26）日驚傳惡火，目前已造成55人死亡，逾270人失聯，這場悲劇波及7棟大樓，許多香港網友都在網路發布消息，並著急詢問家人是否獲救。細心網友發現陳嘉欣在新聞結尾時聲音明顯顫抖，是她在新聞工作崗位上前所未見的小細節。

TVB新聞主播陳嘉欣昨日在宏福苑火災現場進行直播報導，之後又返回攝影棚主持晚間新聞。（香港星島日報）

網路上一度流傳陳嘉欣是大埔長大的孩子，還曾居住於宏福苑，故對災情感受非常深刻，才展現出真情流露的一面。事實上，陳嘉欣是在沙田廣源邨長大，並非網路上流傳的宏福苑居民。所有觀眾對於陳嘉欣播報宏福苑火災專業表現感到敬佩，更稱讚她是「真實版新聞女王」。

昨日陳嘉欣先到大埔事故現場進行直擊報導，之後又返回攝影棚進行晚間新聞報導工作。陳嘉欣在攝影棚內換上黑色套裝，展現出低調肅穆的情緒，並向火災罹難者表達哀悼。陳嘉欣在直播現場時，態度冷靜，報導條理清晰、反應敏捷，快速且確實傳達最新災情及救援進度。

TVB新聞主播陳嘉欣昨日在宏福苑火災現場進行直播報導。（香港星島日報）

播報晚間新聞時，穿著黑色套裝的陳嘉欣在主播檯上依舊態度沉穩，不過當新聞臨近尾聲時，鏡頭再次切換至火災現場直播畫面，陳嘉欣聲音出現些微顫抖，這個小小的情緒被網友察覺，感受到陳嘉欣隊宏福苑火災現場的關心與悲傷。

自稱是陳嘉欣老鄰居的網友表示，她在少女時期已經展現出不凡的膽識與新聞敏銳度，當年她居住的地方曾發生一樁轟動的槍枝搶案，陳嘉欣第一時間衝出去以手機拍攝現場畫面，這段珍貴的影像也被電視台採用並播出。

41歲的陳嘉欣的新聞專業收到網友好評，認為她非常敬業。（香港星島日報）

雖然陳嘉欣是宏福苑居民的消息為網路謠言，但她對於惡火災情的同理心，已及承受巨大壓力仍保持新聞專業收到網友好評，認為她非常敬業，語氣自然專業，在為及當中依舊冷靜、有條理地將現場狀況傳達至每位觀眾面前。

41歲的陳嘉欣於2005年從香港大學商學院畢業，之後曾任職娛樂新聞記者。她一度轉直到報社擔任港聞版記者，2011年進入TVB港聞組，逐漸由港聞記者晉身為資深記者，之後榮任主播。2016年陳嘉欣更成為TVB新聞部有史以來第一位「總記者」，2018年晉升為助理採訪主任。

陳嘉欣在火災現場進行數小時的直播。（香港星島日報）

