自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

徐若瑄桃園跨年獨家獻唱！「9組卡司出爐」唐綺陽、KID攜手主持

徐若瑄。（TVBS提供）徐若瑄。（TVBS提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕「2026桃園ON AIR跨年晚會」首波卡司今（27）日公布，邀請到全能女神徐若瑄桃園獨家演出，更請到三位金鐘得主唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝聯手主持，還有多組實力派、新生代人氣歌手輪番演出，多首超夯金曲能讓大家K歌整晚不冷場。

温嵐。（TVBS提供）温嵐。（TVBS提供）

Dora謝雨芝、唐綺陽、KID林柏昇聯手主持。（TVBS提供）Dora謝雨芝、唐綺陽、KID林柏昇聯手主持。（TVBS提供）

唐綺陽、KID、Dora三人即將聯手為今年桃園跨年帶來更多的娛樂效果及話題熱度。至於演出卡司，今先公布9組，其中有3組獨家表演，包含全能才女徐若瑄睽違多年再登跨年，全台唯一跨年場將為桃園開場，另外唱跳天后「温嵐」也預告將為桃園跨年帶來獨一無二的驚喜演出，除此之外還有YELLOW黃宣、蕭秉治、陳勢安、J.Sheon、派偉俊Patrick Brasca、女團HUR+及icyball冰球樂團等9組卡司。

晚會將於12／31晚上7點在樂天桃園棒球場舉辦，同時在附近也設置了戶外Live觀賞區及美食市集，歡迎大家 12／31來桃園參加這場年終最嗨跨年派對。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中