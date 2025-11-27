徐若瑄桃園跨年獨家獻唱！「9組卡司出爐」唐綺陽、KID攜手主持

徐若瑄。（TVBS提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕「2026桃園ON AIR跨年晚會」首波卡司今（27）日公布，邀請到全能女神徐若瑄桃園獨家演出，更請到三位金鐘得主唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝聯手主持，還有多組實力派、新生代人氣歌手輪番演出，多首超夯金曲能讓大家K歌整晚不冷場。

温嵐。（TVBS提供）

Dora謝雨芝、唐綺陽、KID林柏昇聯手主持。（TVBS提供）

唐綺陽、KID、Dora三人即將聯手為今年桃園跨年帶來更多的娛樂效果及話題熱度。至於演出卡司，今先公布9組，其中有3組獨家表演，包含全能才女徐若瑄睽違多年再登跨年，全台唯一跨年場將為桃園開場，另外唱跳天后「温嵐」也預告將為桃園跨年帶來獨一無二的驚喜演出，除此之外還有YELLOW黃宣、蕭秉治、陳勢安、J.Sheon、派偉俊Patrick Brasca、女團HUR+及icyball冰球樂團等9組卡司。

請繼續往下閱讀...

晚會將於12／31晚上7點在樂天桃園棒球場舉辦，同時在附近也設置了戶外Live觀賞區及美食市集，歡迎大家 12／31來桃園參加這場年終最嗨跨年派對。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法