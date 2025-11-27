自由電子報
娛樂 電影

舒淇《女孩》攻佔新加坡 拍續集留伏筆？送親簽明信片暖翻

9m88（左起）、白小櫻、舒淇、新加坡國際影展代言人林慧玲、影展總監童祈為。（甲上娛樂提供）9m88（左起）、白小櫻、舒淇、新加坡國際影展代言人林慧玲、影展總監童祈為。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《女孩》作為今年新加坡國際影展（SGIFF）的開幕片，導演舒淇領軍主演9m88與白小櫻，於昨晚（26日）出席影展揭幕，舒淇分享十年創作心路，坦言走到此刻相當不易，幽默表示是否再拍第二部就看觀眾反應，引來熱烈掌聲。影展方送上新加坡特色小禮物，舒淇也親贈兩位演員香港上映限定簽名明信片，令白小櫻驚喜不已。

舒淇首度執導的《女孩》獲選為新加坡國際影展開幕片。（甲上娛樂提供）舒淇首度執導的《女孩》獲選為新加坡國際影展開幕片。（甲上娛樂提供）

2025年新加坡國際影展昨晚於金沙劇院盛大登場，由舒淇首次執導的電影《女孩》榮登今年開幕片，吸引大量影迷與媒體到場，導演舒淇率領主演9m88、白小櫻亮麗登場。首次執導便獲得各大國際影展肯定的舒淇，映前與觀眾感性分享心路歷程：「花了十年時間走到現在，新加坡國際影展應該是我最後一站，真的很感謝這些優秀的演員陪我一起走到這裡。」她也坦言導演工作比想像中更具挑戰，「至於會不會再導第二部，就看新加坡觀眾喜不喜歡了。」幽默回應讓全場觀眾立刻報以熱烈掌聲與歡呼。

舒淇（右起）、白小櫻、9m88出席新加坡國際影展《女孩》開幕，影展方送上作文簿和堅持膏給兩位演員。（甲上娛樂提供）舒淇（右起）、白小櫻、9m88出席新加坡國際影展《女孩》開幕，影展方送上作文簿和堅持膏給兩位演員。（甲上娛樂提供）

新加坡國際影展方特別準備了具當地特色的小禮物「作文簿」與「堅持膏」送給兩位演員，寓意她們在表演道路上持續精進、勇敢前行。而繼台北首映後再度於新加坡重聚，導演舒淇貼心準備了香港上映限定的明信片特典，並親筆簽名帶給9m88與白小櫻作為紀念，讓白小櫻相當驚喜：「宣傳期一直想跟導演要簽名，但都太匆忙找不到時機，可以收到這份禮物真是太幸福了！」

首度執導《女孩》獲國際肯定，舒淇（左二）坦言導演工作比想像中更艱難。（甲上娛樂提供）首度執導《女孩》獲國際肯定，舒淇（左二）坦言導演工作比想像中更艱難。（甲上娛樂提供）

降齡演出《女孩》中個性內斂壓抑的「小麗」白小櫻，此行是第一次踏上新加坡，她開心表示：「第一次來新加坡就是《女孩》的影展開幕，非常夢幻！我吃了肉骨茶、咖椰吐司，也有去這邊的著名景點魚尾獅拍照，希望有機會常常來！」白小櫻也分享她拍完片的成長與收穫：「導演教會我去感受環境的氛圍細節，對表演是一大助力，我覺得生活也變得更有趣了。」她更形容舒淇在片場是大家的開心果，「讓我在沈浸於表演之餘，帶給我很大的力量。」

舒淇、9m88、白小櫻出席《女孩》新加坡國際影展開幕。（甲上娛樂提供）舒淇、9m88、白小櫻出席《女孩》新加坡國際影展開幕。（甲上娛樂提供）

9m88則談到從音樂創作跨足演戲的心路歷程：「從音樂創作走到演員這條路，需要跟整個團隊更密集合作，藉由我的身體、我的語言表達，去成為導演作品中的一份子。」她表示這段經驗讓她在各種表演上都有顯著進步，是創作旅程中珍貴的一課。

