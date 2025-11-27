珍妮佛羅培茲婚禮獻唱「海賺6270萬」！印度豪門新人超狂背景全起底

〔記者邱奕欽／台北報導〕好萊塢天后「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）又證明她在全球頂級婚禮市場的超強吸金力！她近日飛往印度為一對億萬富翁新婚夫婦獻唱，不僅換上多套華麗舞台服、載歌載舞嗨翻全場，外媒更指出這場演出酬勞高達200萬美元（約6270萬元台幣），超奢規模與天價酬勞曝光後立刻在網路掀起熱議。

珍妮佛羅培茲飛赴印度為新人婚禮獻唱，外媒報導唱酬高達約6270萬元台幣。（路透）

根據外媒報導，婚禮當天珍妮佛羅培茲以印度傳統服飾亮相，親切與新人合影，隨後展開一連串演出。她率先穿上剪裁大膽的黑色緊身服，接著換上耀眼的金色套裝，最後再以亮片緊身衣搭配鑲水晶過膝長靴壓軸登場，緊接著熱唱《Waiting for Tonight》、《Get Right》等經典曲目，現場賓客掌聲不斷，氣氛瞬間被她點燃。

這場豪奢婚禮的新郎新娘背景同樣備受關注，新娘Netra Mantena來自美國製藥界名門，其父Rama Raju Mantena是Ingenus Pharmaceuticals公司執行長；新郎Vamsi Gadiraju則是外送平台Superorder共同創辦人兼技術長，去年更登上《富比士》30歲以下精英榜，據傳婚禮總預算高達670萬美元（約2.09億元台幣），奢華程度驚人。

演出結束後，珍妮佛羅培茲舉杯祝福新人「願上帝保佑我們所有人」，並與新婚夫婦再次合影，畫面也陸續在社群平台流傳，引發粉絲討論。外媒更指出這場演出酬勞高達200萬美元，從服裝、表演到天價酬勞，全都成為話題焦點，也再度證明羅培茲身為一線巨星的國際影響力，以及在全球超高端婚禮市場無可撼動的地位。

