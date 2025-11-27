自由電子報
娛樂 亞洲

香港宏福苑惡火 業主1年前上節目投訴天價維修揭黑箱作業

香港大浦區宏福苑大火，造成44人死亡、超過70人受傷。（美聯社）香港大浦區宏福苑大火，造成44人死亡、超過70人受傷。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕香港大浦區宏福苑昨（26）日驚傳大火，目前已造成最少44人死亡、超過70人受傷，其中一名英勇何姓消防隊員於救援時不幸罹難。2024年7月宏福苑曾出現在香港節目《東張西望》，當時節目報導顯示許多小業主不滿宏福苑高達3.3億港幣（約新台幣13億30845萬元）天價維修費用，更怒稱過程有黑箱作業。

電視節目《東張西望》2024年即報導大埔宏福苑維修相關事宜。（香港星島日報）電視節目《東張西望》2024年即報導大埔宏福苑維修相關事宜。（香港星島日報）

《東張西望》節目當時參與了宏福苑的業主大會，當時鏡頭拍攝到一群業主情緒激動圍住法團（相當於台灣的管理委員會）要求旁聽會議解釋為何需花費天價維修費用原因，怎知業主主席卻冷臉拒絕，隨即關上門將小業主拒於門外。

當時宏福苑屋齡已有41年，因此公布即將進行大維修，集資金額超過3.3億元，由8座共1984戶業主分攤，每戶須付16～18萬元港幣（約新台幣64.5～72.5萬元）。當時宏福苑居們表示非常擔心，因每戶負擔維修費用對年長的居民來說難以承受，且費用需於7個半月期間內，分為6期繳清款項。當時明白列出時間由2024年6月30日起收第1期，必須付到2025年2月15日最後一期。

當時許多小業主被法團拒之門外，無法進入業主大會表達意見。（香港星島日報）當時許多小業主被法團拒之門外，無法進入業主大會表達意見。（香港星島日報）

這筆費用對不少居民來說備感壓力，受訪居民當時面露憂愁表示自己是打工人，一個月只能賺得3～4萬元港幣（約新台幣12～16.1萬元），且這筆費用並未事先通知，突然宣布要繳納，令居民感到措手不及。

擁有宏福苑房產的業主表示，經過2016年強制驗樓之後，必須進行大維修，當時法團立案招標尋找工程承辦商，2024年1月底業主舉行大會後，決議通過集資3.3億元進行工程維修，並希望業主能分6期繳納，故引起前述衝突。2024年6月3日每位業主都收到律師函，要求在6月30日前繳交第1期費用，由於時間距離繳款日期過近，引發業主不滿。

宏福苑業主想入內參與大會，未料法團冷酷拒絕。（香港星島日報）宏福苑業主想入內參與大會，未料法團冷酷拒絕。（香港星島日報）

舉行業主大會的時候，法團又阻止小業主進入，疑似遭到打壓，且法團在40多份維修標書中，竟然選中開出價格最昂貴的方案，讓許多人懷疑其中是否有黑箱作業，也在業主原本就不滿的情緒當中火上澆油，進而導致業主圍堵法團爭執。業主表達不滿情緒過後4天，竟然收到可延長10個月的繳費通知，並宣布最後一期費用必須於2025年5月31日繳納。

由於爭議受到電視節目注意，因此宏福苑法團也給出回覆，表示早在律師函發出前10幾天就已經向業主公布工作進度簡報，也表示將於6月初發出集資通知書。當時法團也曬出第1期集資金，法團向節目工作人員強調，大型維修項目及金額都是經過業主大會投票決定，也安排好市建局代表出席7月5日的解說大會，說明能夠為業主提供更多津貼、貸款相關資訊。沒想到在宏福苑居民向電視節目投訴1年多後，近日進行外牆翻新工程時，外牆棚架遭無情大火吞噬，瞬間蔓延至相鄰多座大廈，令人感到唏噓不已。

