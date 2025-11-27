自由電子報
娛樂 日韓

李順載今出殯！河智苑淚崩悼國民爺爺 學生抬靈柩送別

李順載在今天上午出殯。（達志影像）李順載在今天上午出殯。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國「國民爺爺」李順載在前天過世，享耆壽91歲，其告別式在今天清晨舉行，由鄭普碩主持喪禮，金永哲、河智苑發表悼念詞，丁一宇、鄭俊浩、鄭東煥及鄭俊河等人都出席，現場哀戚。

李順載喪禮現場眾星雲集，親友一一獻花盼一路好走。（達志影像）李順載喪禮現場眾星雲集，親友一一獻花盼一路好走。（達志影像）

李順載的靈柩由生前他任教的表演系學生護送，當靈柩、遺照進入靈堂時，現場眾人忍不住落下眼淚，表達深切哀悼之意。李順載在25日於家人的陪伴下安詳離世，享壽91歲，儘管年事已高，他仍活躍於演藝圈，去年10月因健康因素暫停活動，隔年逝世。

河智苑聽聞李順載逝世消息，神色哀戚。（達志影像）河智苑聽聞李順載逝世消息，神色哀戚。（達志影像）

河智苑表示，至今仍不敢相信要送李順載走，感覺李順載的聲音還會從哪裡傳來。她回憶起曾經詢問李順載：「老師，演戲為什麼越來越難呢？」李順載回應：「妳小子！現在我也很難啊！」河智苑認為，這一句話對她來說是非常大的安慰，也是長久以來守護著她內心的話。

河智苑說：「在演戲數十年後仍然說很難的瞬間，老師的坦率與謙虛對我來說是安慰，也是一生的教誨。（李順載）老師不只是代表韓國的演員，在演技面前始終保持謙虛，從不停止向自己提問，是一位真正的藝術家。」河智苑強調，未來會繼續成為在演技前始終保持謙虛、不愧於老師的演員。

河智苑：「後輩們不會忘記老師所表現出的心態以及模樣，會盡最大的努力延續下去。」最後河智苑哭著說：「老師，我愛你，老師永遠的粉絲俱樂部會長河智苑。」

