謝欣穎恢單半年心情曝光 揭「與王柏傑仍聯繫」氣喊：造謠太過分了

〔記者蕭方綺／台北報導〕謝欣穎和王柏傑分手近半年，先前傳出2人在楊祐寧婚禮激烈爭吵，甚至互潑飲料，但謝欣穎和王柏傑事後都罕見帶著怒意否認此事。謝欣穎今出席保養品品牌活動，再度被問及此事，她提到自己曾私下問王柏傑：「我們那天有吵架嗎？」因婚禮是2022年的事，她老早忘記，王柏傑則無奈回「沒有啊，那酒是誰潑的，妳忘記了嗎」，對2人被造謠潑酒相當生氣，甚至上週林映唯婚禮，藝人好友們也仍在議論此事。

她和王柏傑分手後也從沒交惡，偶爾會聯絡，交流王柏傑送她的愛犬Cooper大小事，謝欣穎無奈認為造謠太過分了，「好像誰分手就一定要對立」。然而恢單快半年的心情如何？她一派自然表示：「一直都滿舒服，太多事要做，把重心放自己身上才是正常的。」

謝欣穎坦言和王柏傑分手後從沒交惡，偶爾會聯絡。

她的「把重心放自己身上」也有實質作為，主要是她近來刻意減少使用社群媒體，因此像是劉品言生小孩、好友薛仕凌閃兵等，她雖有看到新聞，但沒有傳訊息聯繫。她說自己看到薛仕凌新聞，理解對方的處境，「他應該知道我會默默關心他，出這樣的事他應該也很難過。我們本來就不是會常聯絡的朋友，但一見到面、眼神對到，他就會知道我有在關心他。」

此外，她近期趕拍新影集，抵抗力較弱，坦言前陣子罹患一場「好不了的感冒」，連續兩次就醫、服用抗生素仍拖了許久，直到最近才逐漸恢復。然而她才剛好轉，愛犬Cooper又接力生病，因皮膚問題需要服用類固醇，謝欣穎說：「我生病後換牠接力生病，拖著病體照顧牠，牠就是我的小孩。」

