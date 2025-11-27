自由電子報
娛樂 最新消息

「古裝女神」操到剩40KG 高強度武打訓練曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕宋茜在古裝劇《山河枕》為了調查父親戰死的真相，成為已故鎮國侯長子張天陽的遺孀，與衛家僅存的小兒子丁禹兮成為同盟，兩人攜手揭露暗流湧動的權謀布局，更擦出禁忌愛火，上演一段「偽叔嫂」戀，二人對彼此有情，礙於身分與世俗眼光綑綁，相愛卻受層層阻礙，越禁忌越相愛的設定，更讓劇迷沉淪，劇情中更是高甜浪漫場面不斷。

宋茜在《山河枕》飾演「楚瑜」。（愛爾達電視提供）宋茜在《山河枕》飾演「楚瑜」。（愛爾達電視提供）

「古裝女神」宋茜劇中初登場身穿一襲紅衣、手持長劍，站在城牆上帥氣舞劍，堅定有力的眼神、動作乾淨利落，兼具舞蹈的優美與武打的凌厲，連導演都稱讚她將「舞蹈韻律融入武打」，展現出宋茜專屬的「女將軍」英姿颯爽氣場，網友也大讚「宋茜從偶像女團的女舞一闖進古俠變女武一」、「這絕對是宋茜的人生鏡頭！」片段吸引1.7萬人轉發、話題十足。

據悉，宋茜為了貼合角色，不但提前數月進組接受高強度的武打、體能訓練、每日揮槍800次、身披十幾斤鎧甲實拍打戲，儘管在零下一度的雪地拍攝也拒用替身，更被武術指導評價為「可做武替」等級。

宋茜為《山河枕》「紅衣舞劍」裝扮話題十足。（愛爾達電視提供）宋茜為《山河枕》「紅衣舞劍」裝扮話題十足。（愛爾達電視提供）

此外，宋茜還為戲嚴格飲食控制和身材管理，身高168公分的她，把體重狂降至40公斤，細節打磨成就「楚瑜」的每一個名場面。她從在訪問中曾說：「楚瑜是個果敢又獨立的人，她時刻保持清醒，但內心又很柔軟，她非常明白自己當下要做什麼，及應該要做什麼事情，就是這樣的人物特質非常打動她。」《山河枕》11月28日 MOD影劇館+、Hami Video和ELTA.TV全劇上架。

