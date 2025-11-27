自由電子報
娛樂 音樂

Ｍatzka宣告新身份！挺進高流激戰現場 嗨喊「把舞台燒掉」

《樂團興奮波》11月30日進行現場複賽，角逐12月13日決賽五組名額。（高雄流行音樂中心提供）《樂團興奮波》11月30日進行現場複賽，角逐12月13日決賽五組名額。（高雄流行音樂中心提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕高雄流行音樂中心公布2025《樂團興奮波》12組複賽名單。本屆迎來澳門、內蒙古、馬來西亞等海外團隊投稿，活動受關注度持續提升。通過初選的12組樂團將於11月30日進行現場複賽，角逐12月13日決賽的五組名額，並有機會在12月14日登上《下酒祭》舞台。擔任決賽評審的Matzka 表示，他期待參賽者一上台就展現破表氣勢，「前三十秒就要讓大家感受到這團準備好把舞台燒掉了。」

Matzka擔任《樂團興奮波》決賽評審。（高雄流行音樂中心提供）Matzka擔任《樂團興奮波》決賽評審。（高雄流行音樂中心提供）

本屆初選由評審長左光平、陳玠安與因奉共同審查，選出12組複賽名單，包括「!CON」、「BRBP」、「ivory Plain 象牙平原」、「Nanashi ナナシ」、「Optical Orca 光學虎鯨」、「木匠兄弟」、「好大一把勇者劍」、「含金鵲」、「昴宿Pleiades」、「硝子羊」、「夏璐璐 Shiyaruru」、「離岸流」（依筆畫排序）。

複賽12強名單「硝子羊」。（高雄流行音樂中心提供）複賽12強名單「硝子羊」。（高雄流行音樂中心提供）

本屆決賽評審之一為曾獲金曲獎「最佳樂團獎」與「最佳原住民族語專輯獎」的Matzka。他建議參賽者不要只想「我要贏」，而要想「我要讓大家記得我」，並將每次舞台當作人生的作品，「演完這場，全世界都會多一批你的聽眾。」他指出，舞台上的整體氣場往往比純技術更能抓住觀眾，團員間的默契與Groove是關鍵。也提醒曲目安排、能量起伏與台上互動都需充分準備，並保持放鬆，避免飲酒上台。

複賽12強名單「BRBP」。（高雄流行音樂中心提供）複賽12強名單「BRBP」。（高雄流行音樂中心提供）

12月13日的決賽開放觀眾購票入場，除了五強競演，第二屆冠軍「NeaR Band 你阿伯」也將帶來演出。同時，觀眾憑票根可免費參觀「POP! POP! POP! 流行音樂互動展」或藍寶石大歌廳《秀場傳奇》故事展（二擇一），相關資訊可至高流官網查詢。

