娛樂 電視

顏曉筠車禍重傷《好運來》急換角 含淚交棒白家綺：畫面一定很好看

顏曉筠在《好運來》飾演「江芸菲」。（翻攝自臉書）顏曉筠在《好運來》飾演「江芸菲」。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕民視八點檔《好運來》殺青倒數卻突迎「最大變數」，飾演「江芸菲」的顏曉筠19日發生嚴重車禍，左肩韌帶斷裂還脫臼，短時間內無法復工，而她的角色又牽動後續關鍵劇情。劇組與她討論後決定改由白家綺接棒，她昨（26日）在臉書寫下長文，像在替角色辦一場暖心的「交接儀式」。

顏曉筠分享《好運來》的台詞，喊話大家別為她難過。（翻攝自臉書）顏曉筠分享《好運來》的台詞，喊話大家別為她難過。（翻攝自臉書）

顏曉筠引用劇中台詞「即使我們分隔兩地，也要好好照顧自己知道嗎？」不但對著劇裡的兒子「瑞瑞」說，也想對粉絲喊話，希望大家別再為她擔心：「我捨不得你們難過、捨不得你們紅眼眶，更捨不得你們為了安慰我而小心翼翼。」

顏曉筠也深情向角色告別，直說自己和「江芸菲」之間有真感情，常常在半夜一起想表演、一起突破自己，「浪漫又撕心裂肺」，寫到把角色親手交出去時，她坦言腦袋一片空白，但身為團隊的一份子，「我們不是單打獨鬥，而是團體奮戰」，理智告訴她必須做出對整個劇組最好的選擇。

顏曉筠在《好運來》飾演「江芸菲」。（翻攝自臉書）顏曉筠在《好運來》飾演「江芸菲」。（翻攝自臉書）

談到由白家綺接手角色「江芸菲」，顏曉筠毫不掩飾崇拜與放心：「得知是姐神救援，我第一個反應就是『哇！畫面一定很好看』。」她相信白家綺的情感連結能讓觀眾無縫進入劇情，並感謝白家綺與其家人、另一部正在拍攝的《阿松與阿暖》劇組協調班表，全力相挺。

文末，顏曉筠不忘感謝民視、劇組、經紀公司、同事與家人的支持，她溫柔鼓勵自己：「顏曉筠，你是勇敢兼具智慧的人，未來會更好，在你身上，這是一個動詞。」並承諾自己會好好休養，期待重返更美好的每一天。

