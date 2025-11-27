《絕勝》台灣隊長揭曉！宋柏緯試鏡2個月試鏡 獲演陳傑憲壓力大

胡智強（左起）、張庭瑚、王識賢、導演姜瑞智、樂天投手莊昕諺、導演王維明、鳳小岳、宋柏緯、陳泰河今天在樂天球場拍攝電影《絕勝》。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／桃園報導〕以12強奪冠故事改編的電影《絕勝》今天（27日）在樂天桃園球場舉行媒體探班，陳傑憲一角由宋柏緯演出，被問到會不會很有壓力？宋柏緯表示：「超會的欸，壓力很實在！」透露自己等殺青之後，再來看大家對他的評價。據悉，電影成本含宣發破億。

宋柏緯在《絕勝》飾演陳傑憲，兩人確實有點神似。（記者胡舜翔攝）

陳傑憲、宋柏緯同年齡，兩人還真的有點相似，《絕勝》備受矚目。（記者胡舜翔攝）

《絕勝》今天公布主要角色卡司，宋柏緯演出陳傑憲、張庭瑚演出林家正、胡智強演出陳柏清、陳泰河演出林昱珉，4名演員在拍攝期間用「真運動員」的方式受訓、健身，還找來已經退役的「轉運手」兄弟投手官大元當教練指導，全身傷痕累累、痠痛都是正常，胡智強、陳泰河練習時還中暑長達3次，宋柏緯則是曬一整天太陽，一倒下來就直接斷電了。

請繼續往下閱讀...

被問到像不像是飾演的選手？陳泰河信心滿滿，大喊：「當然！99.9%像！」宋柏緯也接著說：「我也覺得99.9%像，我覺得不要演一個球員，自己要變成一個球員的感覺。」他坦言要演陳傑憲壓力很大，「我自己也有看12強奪冠瞬間，我很喜歡他的特質，現在去7-11有他的東西都會買一下，為我的信仰儲值一下。」他笑說自己會買陳傑憲代言的商品，「除了熱水器沒有買之外。」

《絕勝》陳泰河自信爆棚，導演承諾會把他拍得如林昱珉一樣高大。（記者胡舜翔攝）

陳傑憲知道宋柏緯會飾演自己，不過因為忙於賽季，兩人並沒有機會當面聊聊。但宋柏緯有傳IG訊息給陳傑憲，陳傑憲僅回一個「FIRE」的圖案。宋柏緯也分享，自己看了很多陳傑憲的影片，到現在YouTube打開，陳傑憲的影片都會在第一個。除了外表，宋柏緯佩服的是陳傑憲的心態，「他有種安靜的堅持，是我非常敬佩的，這個電影在講的是中華隊的脈絡，有很多背景無名英雄的故事，我很欣賞他（陳傑憲）的不是熱血衝動，而是沉著穩定，鼓勵隊友，踏實的一步一步來。」

導演王維明透露，其實從宋柏緯從試鏡到決定用他，長達兩個月。王維明強調，長相、身高都是其次，「主要是演員的企圖心，這麼短時間要拍運動電影，勢必要投入到電影，否則把它當作是演藝工作會很難，有這樣的決心、表演潛力。」姜瑞智表示，其實前後跟宋柏緯見過很多次，但聽說宋柏緯早就為角色做準備，感受到他的決心。

《絕勝》胡智強增壯飾演陳柏清。（記者胡舜翔攝）

陳泰河飾演林昱珉，雖然長相有些相似，不過林昱珉高出陳泰河一顆頭，姜瑞智笑說，當初問陳泰河對林昱珉的想法，陳泰河竟然直接回應：「就是我！」姜瑞智又問如果最後落選？陳泰河又再次展現自信：「我知道我走出去，你們就會選我！」姜瑞智笑說：「他的自信相當於林昱珉的身高，我們會把他拍得偉大一點。」

胡智強則剛好與陳柏清是同梯，陳柏清在當兵期間還曾說：「ㄟ智強我很想跟你說，你不覺得跟我有點像。」結果這次還真的演陳柏清，胡智強還傳訊問他：「ㄟ嗨！」但陳柏清沒有回他，讓胡智強傲嬌的說：「現在他回我，我不會回他。」

張庭瑚為演出《絕勝》中林家正一角，特別貼上假鬍子。（記者胡舜翔攝）

張庭瑚表示，從第一天開始訓練，就知道不管是心態、表演上都要成為一個球員，「自己這三個月就是要當一個球員，我之前就有在運動，要朝那個方向前進。」他為演出林家正貼上假鬍子，每天花兩小時貼假鬍子，卸掉鬍子還需要花1小時，最早來又最晚走。張庭瑚分享：「林家正跟我個性不一樣，我比較I，他在球隊會鼓勵大家，不一樣。」《絕勝》預計在明年夏天上映。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法