杜忻恬飆唱葉璦菱經典歌驚呆全場 被虧「超會喝」急喊：沒有啦

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝一級棒》本週以「酒舞至尊HAPPY NIGHT」為主題，邀請金牌詞曲創作者許常德擔任大來賓，現場從《夢追酒》、《祝福的酒》、《再會乾一杯》一路唱到《碼頭酒》，由許志豪、蕭玉芬、翁鈺鈞、吳俊宏、陳孟賢、鄔兆邦、陳隨意等歌手接力演唱，四首「酒歌組曲」唱得氣氛越來越熱烈。

許常德大讚節目「同類型裡音樂製作比較好」，被許志豪追問後更切換評審模式，笑回：「比較好很多、要知足。」全場綜藝效果滿點。杜忻恬當天挑戰葉璦菱的經典歌曲《讓我醉別讓我心碎》，整首歌高難度、零失誤演唱讓主持人康康大讚：「沒有三兩三不敢上梁山！」許志豪也認證「整個駕馭得很好」。

杜忻恬透露早期學唱時深受葉璦菱影響，康康更直言兩人音色相近。不料話題突然轉到「酒量」，眾人起鬨她「很會喝」，杜忻恬急忙否認：「平常不喝啦！跟子森吃飯也不會喝酒。」

郭婷筠與林秀琪則以演歌風格詮釋詹雅雯《淚酒》，唱完後許志豪笑稱林秀琪一看就很會喝，卻被對方立刻否認。康康更虧吳俊宏沒喝也像喝醉，許志豪補刀：「搞不好他家飲水機出來就是酒。」笑翻全場。郭婷筠則自爆：「臉看起來會喝，但其實超不會」，並加碼爆料許志豪曾酒醉痛哭：「你上次坐我旁邊，我有拍影片喔，你醉到在我面前哭。」康康也回想起來，「你一直叫我小康，還叫我過去」，讓許志豪哭笑不得。

此外，節目也少不了男女對唱橋段。許常德現場示範三招：「背對背反省」、「合掌交流磁場」、「地位落差階梯式」，惹得眾人哄堂大笑。他更好奇森恬CP是否會在對唱時笑場？李子森與杜忻恬竟異口同聲表示「從來沒有」，讓許常德驚呼：「原來對唱組合都那麼變態！」

