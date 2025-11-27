《大嘻哈》男星被起底是鴻海工程師！已婚生子透露血淋淋日常

韓森推出首張個人專輯《你讓我變成大人》。（韓森 Professor H提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕饒舌歌手 韓森 Professor H 曾以《大嘻哈時代》第一季七強之姿打響名號，並曾受邀擔任金鐘獎嘻哈演出指定作詞，被嘻哈樂迷稱為「韓老師」。曾任鴻海工程師的韓森，將科技業「提升良率」的精神帶入音樂，每首作品皆做工精良，饒舌以「一聽就懂、一針見血」的風格聞名。

歷經結婚、生子，從「韓老師」變身為「韓老爹」後，韓森推出首張個人專輯《你讓我變成大人》，用一張專輯，寫下所有長大以後沒人教的事。韓森幽默的說：「身處全世界少子化第一名的台灣，我用嘻哈寫下『大人的童書』，不是哄睡的童話，而是育兒婚姻日常的血淋淋大實話。」

《你讓我變成大人》以純正 Boom Bap 曲風為基礎，取樣日常隨處可見的聲響，捷運進站、汽車方向燈、童謠旋律都成為創作元素，甚至放入與兒子的有趣對話，也在這張專輯記錄與老婆交往前、結婚後的真實縮影，《他爸突然回家》描寫躲在女生床底下進退兩難的心境；《兩條線》則是發現懷孕後見父母，表情三條線。

隨著新專輯的發行，韓森也即將舉辦首次個人專場巡迴，濃縮在嘻哈創作耕耘超過十年來的心路歷程分享。回想起創立「成大嘻研社」、與「人人有功練」廠牌合作發表單曲、推出《韓老師這裡》 EP 到參加《大嘻哈時代》比賽，韓森表示：「要寫十首歌很簡單，但要發一張專輯，真的比想像的難很多。先前從科技業離職時，就是為了想製作自己的專輯。後來因小孩出生暫停了許多工作，卻也讓我更確立首張專輯要從自己的生活出發，用不同角度分享育兒婚姻的日常，以及寫下自己追求理想的矛盾與掙扎。」

除了新專輯曲目，韓森預告已經絕版、也沒有發表在串流平台的早期作品，將以全新的編曲面貌重現。 韓森專輯發片巡迴將於 2026 年 1 月 24 日在台南漂丿白鷺 Live house 、 1 月 31 日在台北野地方 Wild Lab 舉行，12 月 1 日於 FANSI GO 開放購票，更多資訊可關注韓森官方社群平台。

