娛樂 最新消息

安心亞捲袖子當廚助！被嫌「綜藝感太強」吐真心話

安心亞挑戰廚助角色，表現真實不造作。（三立提供）安心亞挑戰廚助角色，表現真實不造作。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕由金鐘影后鍾欣凌主持的實境料理節目《星廚之戰》播出後話題熱度狂飆，不僅在 LINE TV 綜藝榜及 Hami 影劇館+ 雙平台穩居人氣前段班，更成功掀起全台「追節目兼追美食」熱潮。節目以高張力競賽設計、藝人真實反應與專業主廚的料理技巧，成功帶動社群討論。

節目效應也延燒到實體餐廳，不少觀眾直呼「看完超餓」，指名想品嘗 Jessica 的甜點、施捷夫的原住民料理、陳勇孝的滷肉與鄭淳豪的日式 fusion 料理，甚至有粉絲直接到主廚餐廳「踩點朝聖」，讓多家餐廳業績明顯成長，主廚們也笑說：「感謝節目，今天業績創新高！」

16歲白潤音在《星廚之戰》中展現超齡的專注力與穩定度。（三立提供）16歲白潤音在《星廚之戰》中展現超齡的專注力與穩定度。（三立提供）

隨著淘汰賽開打，觀眾情緒投入度也持續升溫，楷奕與黃偉晉落敗後，網友湧入留言區大喊不捨，稱讚兩人努力又有創意，也有觀眾盛讚節目節奏掌握得宜：「食物、廚師與廚助畫面比例很舒服，評審講評也很專業。」

團體賽制度同樣掀起討論，節目打破傳統料理節目愛「灑狗血」的套路，反而呈現主廚與廚助之間的默契與信任感，獲得觀眾好評：「不吵架反而更好看，很有溫度。」

16歲的最年輕廚助白潤音也成為節目亮點之一，認真態度與料理天分讓觀眾直讚：「不只會演戲，還超會煮！」而安心亞的表現同樣備受討論，她自然又真誠的反應被觀眾封為「又敢講又認真」代表人物。面對部分觀眾認為她「綜藝感太強」，安心亞也大方回應，希望能被看到「專業廚助」的一面，自信表示：「現在已經可以煮三菜一湯了。」

鍾欣凌坐鎮主持《星廚之戰》，穩定節奏也成為節目靈魂人物。（三立提供）鍾欣凌坐鎮主持《星廚之戰》，穩定節奏也成為節目靈魂人物。（三立提供）

《星廚之戰》每週日晚間8點於華視主頻播出，週六晚間8點於三立都會台登場，緯來綜合台晚間10點播出，並於同日晚間11點在 LINE TV 與 Hami 影劇館+ 上架。

