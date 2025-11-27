最強天使裝！女星穿上「全貼身」銀色連身服渾圓胸型被看光

黃瑋昕頂著低溫拍攝MV。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕創作女聲Haezee黃瑋昕在新歌《我為未知活著》MV中一人分飾三角，在山林取景時天候不佳、不時飄雨，入夜更是下起大雨溫度驟降，她拍到不自覺發抖，長達近20小時全靠意志力撐住，「一開機，我必須要強逼自己的身體和嘴巴不要發抖，才能拍攝」，幸好努力有代價，以絕美姿態入鏡。

黃瑋昕頂著低溫拍攝MV。（索尼提供）

黃瑋昕在ＭＶ中演出白衣女子、天使和自己，第一個角色要身著飄逸的白色連身裙在山林裡穿梭，拍攝日前幾天都是雨天，泥土被踩成爛泥，她要走得優雅帶有仙氣，還要留意不要弄髒裙襬，直呼：「很挑戰核心。」拍到後來天空開始飄雨，她的頭髮已不聽使喚，「因為我有自然捲，一淋到就捲起來，真的是很用力在讓頭髮保持是直的。」

黃瑋昕化身銀色天使。（索尼提供）

隨後，她又換上完全貼身的銀色造型，背上羽毛翅膀，化身超現實天使，不過要穿進這套衣服，對她而言是一大挑戰，一方面翅膀很沈重，雙肩被勒得很痛，另一方面造型太合身，無法再穿發熱衣，但拍攝時間到了晚上又下大雨，她冷到不斷發抖。

但一開機，她脫掉禦寒衣物，努力不讓自己發抖，並做出導演的所有要求，尤其是一鏡到底的鏡頭，她全情投入，把手中的劍往心臟刺，導演大聲叫好，讓她開心到忘了寒冷，不過也因為盡力演出，手中的劍被她弄斷，幸好現場有能及時修補的工具，讓她大呼好險。

黃瑋昕在MV中一人分飾三角。（索尼提供）

經歷了室外低溫，她回到溫暖的攝影棚拍攝，直說：「真的舒服多了，但開工將近18小時了，我精神狀態真的是在硬撐了。」角色也回歸到日常的她，不過配上白色睫毛，增添了神秘的氣息。畫面中她的面前出現了一顆旋轉的陀螺，呼應著先行單曲《The One That Got Away》視覺中的陀螺，MV裡面出現的元素都和新專輯息息相關，她說：「MV表達了專輯想說的，解鎖人的不同面貌和擁抱所有的模樣。」

