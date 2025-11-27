自由電子報
娛樂 最新消息

致敬天王郭富城！金志遙親導MV 「吻上女團成員」

金志遙以「致敬郭富城」的經典造型出演女團「SVETA心動女孩」新歌MV。（心動藝能提供）金志遙以「致敬郭富城」的經典造型出演女團「SVETA心動女孩」新歌MV。（心動藝能提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕出道30年的歌手金志遙挑戰全新身分，這回不只站在舞台上唱歌，更首度「跨界」親自操刀MV導演，為Z世代女團「SVETA心動女孩」打造全新中文單曲《耍心機 Mind Game》。話題度最高的，莫過於他在MV中戴上「天王級造型」，致敬郭富城經典年代的舞台形象，還與團員艾勾上演螢幕初吻，掀起話題熱議。

「SVETA心動女孩」為新歌《耍心機》拍攝MV吃盡苦頭。（心動藝能提供）「SVETA心動女孩」為新歌《耍心機》拍攝MV吃盡苦頭。（心動藝能提供）

「SVETA心動女孩」由珮珮、艾勾、喵西、炸蝦四位成員組成，2024年正式赴日接受選拔與訓練，以日文單曲出道，並登上日本指標性舞台《Borderless Shibuya 2025》，以「洋式和服」造型驚豔現場，甚至被日媒盛讚為結合 BLACKPINK 國際氣場、早安少女組成長精神與台灣女孩真誠魅力的全新女團。

這支MV風格大開暗黑路線，金志遙以經典驚悚電影《月光光心慌慌》、《13號星期五》為靈感，打造強烈電影感視覺。他堅持成員全程不用替身，在泥地奔跑、翻滾、跌倒，全身沾滿雨水與泥濘，只為捕捉最真實的情緒。金志遙直言：「我不要永遠漂亮的偶像，我要她們最真實的樣子，因為真實比亮麗更能打動人。」

出道30年的金志遙，一手打造女團「SVETA心動女孩」。（心動藝能提供）出道30年的金志遙，一手打造女團「SVETA心動女孩」。（心動藝能提供）

歷經日本高強度訓練與舞台洗禮後，SVETA迎來最強勢的一次回歸。成員也感性表示：「我們不是回來，而是帶著傷痕、故事與力量重新出發。」《耍心機 Mind Game》MV已正式上線，也象徵她們的破繭重生正式揭幕。

