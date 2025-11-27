自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

香港大火奪44命！男星竟趁火打劫賣保險 全網轟「大賺死人財」

林子幸遭批趁火打劫賣保險。（組合照，翻攝自IG）林子幸遭批趁火打劫賣保險。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕香港大埔宏福苑昨（26日）爆發60年來最嚴重火災，延燒16小時釀成至少44死、62傷、279人失聯。豈料，港男星林子幸卻被踢爆在這場五級大火發生後，向朋友圈發文談「保險風險管理」，遭網友群起砲轟「賺死人財」。爭議瞬間延燒，林子幸本人緊急道歉澄清初衷，而TVB更在凌晨切割強調林子幸已非旗下藝人，並譴責藉災難宣傳行為。

香港大埔宏福苑大火發生後，一名網紅在社群公開痛批，有人趁火警「衝出來賣保險」，指向曾演出《奔跑吧！勇敢的女人們》的男星林子幸，從截圖中可見林子幸感嘆「一萬和萬一誰先來沒人知道」，更呼籲做好風險管理，替家人留下一份保障，同時強調保險不是推銷，而是陪伴，內容遭網友們轉傳，群起撻伐質疑他「利用死傷慘案做行銷」、「大賺死人財」。

對於趁火打劫批評聲浪，林子幸稍早在IG發聲明道歉，表示內容僅限私下朋友圈，初衷是提醒友人提高風險意識，未推銷任何商品，並為造成誤會深感歉意。TVB也在凌晨發布3點聲明切割，表示林子幸已非公司藝人，個人行為與TVB無關，並強烈譴責任何利用重大事故宣傳的行為。TVB強調，涉人命的災難報導應以最嚴肅態度對待，不應追逐流量或散播不實訊息，再度表態維護社會觀感。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中