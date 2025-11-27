香港大火奪44命！男星竟趁火打劫賣保險 全網轟「大賺死人財」

林子幸遭批趁火打劫賣保險。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕香港大埔宏福苑昨（26日）爆發60年來最嚴重火災，延燒16小時釀成至少44死、62傷、279人失聯。豈料，港男星林子幸卻被踢爆在這場五級大火發生後，向朋友圈發文談「保險風險管理」，遭網友群起砲轟「賺死人財」。爭議瞬間延燒，林子幸本人緊急道歉澄清初衷，而TVB更在凌晨切割強調林子幸已非旗下藝人，並譴責藉災難宣傳行為。

香港大埔宏福苑大火發生後，一名網紅在社群公開痛批，有人趁火警「衝出來賣保險」，指向曾演出《奔跑吧！勇敢的女人們》的男星林子幸，從截圖中可見林子幸感嘆「一萬和萬一誰先來沒人知道」，更呼籲做好風險管理，替家人留下一份保障，同時強調保險不是推銷，而是陪伴，內容遭網友們轉傳，群起撻伐質疑他「利用死傷慘案做行銷」、「大賺死人財」。

請繼續往下閱讀...

對於趁火打劫批評聲浪，林子幸稍早在IG發聲明道歉，表示內容僅限私下朋友圈，初衷是提醒友人提高風險意識，未推銷任何商品，並為造成誤會深感歉意。TVB也在凌晨發布3點聲明切割，表示林子幸已非公司藝人，個人行為與TVB無關，並強烈譴責任何利用重大事故宣傳的行為。TVB強調，涉人命的災難報導應以最嚴肅態度對待，不應追逐流量或散播不實訊息，再度表態維護社會觀感。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法