廉世彬遭經紀人騷擾到看身心科 隊友琳妲、林穎樂震驚發聲了

琳妲（左）、林穎樂展示捐出的實戰球衣。（忠義基金會提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕樂天啦啦隊韓籍成員「女神」廉世彬昨爆出遭韓籍黃姓經紀人長期騷擾。身為樂天隊友的琳妲與林穎樂昨下午出席公益活動，也被媒體詢問對廉世彬遭騷擾一事的看法。

據了解，韓籍黃姓經紀人不僅多次以「喝酒」為由突然闖入廉世彬房間，更疑似造成她身心受創，需要求助身心科。離譜行徑引發球迷震驚，球團也緊急發聲明力挺廉世彬，承諾全力協助。

琳妲（左）、林穎樂出席活動時回應廉世彬事件。（忠義基金會提供）

琳妲與林穎樂都表示對此事相當錯愕，強調完全不知道那位經紀人是誰，甚至是看新聞才得知狀況。琳妲說，由於語言不通，平時與廉世彬的交流不深，「我們英文不好，她也講韓文，我們平常就是用簡單韓文打招呼。」

兩人表示，廉世彬在團內個性乖巧，大家出國工作時會帶她一起玩台灣小遊戲增進感情，但完全沒聽過她提及類似問題。琳妲也補充：「這位韓國經紀人我們似乎沒見過，所以真的毫無所悉。」

琳妲（左）、林穎樂參與公益活動。（忠義基金會提供）

除了回應隊內風波，兩人今日也參與公益活動，替家庭狀況不完整的小朋友送禮物，希望孩子們能感受到被看見、被疼愛。

