娛樂 最新消息

郭書瑤感情挫敗崩潰！ 公開「失戀SOP」：哭完耍廢再旅行

郭書瑤（左）在《何百芮的地獄毒白》為角色嘗試卡通式的喜劇表演，右為阿Ken。（八大電視提供）郭書瑤（左）在《何百芮的地獄毒白》為角色嘗試卡通式的喜劇表演，右為阿Ken。（八大電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕郭書瑤主演影集《何百芮的地獄毒白》，她分享演出這部影集最大的收穫，就是結識一群志同道合的好友，笑說鍾瑶、阿Ken及製片還會幫她介紹對象、出謀劃策教她如何追求男生。

郭書瑤（右）、阿Ken演出《何百芮的地獄毒白》結緣成為好友。（八大電視提供）郭書瑤（右）、阿Ken演出《何百芮的地獄毒白》結緣成為好友。（八大電視提供）

郭書瑤談到，因為這部影集，交到鍾瑶、阿Ken兩位好友，「現實生活中的相處方式，真的跟劇裡很像」，她透露感情挫敗時，鍾瑶會陪著她、看她哭，「Ken 哥則像姐夫一樣，常常請我們吃飯」。

郭書瑤（右）在《何百芮的地獄毒白》買房圓夢，卻遭男友張睿家（左）突然提分手。（八大電視提供）郭書瑤（右）在《何百芮的地獄毒白》買房圓夢，卻遭男友張睿家（左）突然提分手。（八大電視提供）

劇中，郭書瑤飾演的何百芮面臨失戀、失業雙重打擊，意外靠網路寫作抒發心情並成為網紅。郭書瑤坦言，自己與角色有過相同經歷：「我的失戀SOP是先像百芮一樣在家哭、耍廢、放空，這些步驟會循環。然後我會找個地方旅行，逃離原本生活圈，回來後再重新培養新的興趣。」她說，允許自己脆弱、再勇敢走出去，是最好的療癒方式。

郭書瑤（左起）在《何百芮的地獄毒白》和閨密鍾瑤、孫可芳聚會講垃圾話抒壓。（八大電視提供）郭書瑤（左起）在《何百芮的地獄毒白》和閨密鍾瑤、孫可芳聚會講垃圾話抒壓。（八大電視提供）

劇迷讚賞她將何百芮「毒舌但內心柔軟」的特質詮釋得非常到位。她分享這次在角色準備上有突破性的嘗試：「在演何百芮之前，我沒有特別研究過喜劇表演，這次特地練習各種卡通式的表演，刻意讓自己增加很多平常不會有的表情和反應。」

郭書瑤在《何百芮的地獄毒白》面臨失戀、失業打擊，靠網路寫作抒發心情成為網紅。（八大電視提供）郭書瑤在《何百芮的地獄毒白》面臨失戀、失業打擊，靠網路寫作抒發心情成為網紅。（八大電視提供）

此外，她與「閏密」孫可芳、鍾瑶在劇中組成「辣鍋小夥伴」，常聚在一起講垃圾話抒壓。談到三人拍攝期間的趣事，郭書瑤表示，令她印象深刻的是三人為作品再度合體，「在影集續作《何百芮的地獄戀曲》裡的默契更好，講話常常越講越快，很像被快轉；而且劇本演完後，三人還會繼續延伸劇情，默契十足。」《何百芮的地獄毒白》將於11月30日起，每週日晚間七點在八大戲劇台播出。

