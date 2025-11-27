自由電子報
娛樂 最新消息

浩子、阿翔互賞巴掌開打！衝突畫面全被拍 吳姍儒驚呆

Sandy（左起）、阿翔、許效舜、黃豪平、浩子拍攝《Talk Talk秀台語》。（公視台語台提供）Sandy（左起）、阿翔、許效舜、黃豪平、浩子拍攝《Talk Talk秀台語》。（公視台語台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕由浩子與「Sandy」吳姍儒聯手主持，許效舜、黃豪平擔任評審團陣容的《Talk Talk秀台語》第二季，最新一集邀來阿翔擔任節目評審。浩子、阿翔多年來屢傳不合，未料2人竟真的在節目上互賞巴掌，讓Sandy看傻眼。

《Talk Talk秀台語》集結第一、二季的優勝選手PK，以「捀出手路菜，好膽做你來」為主題，經過多輪比賽，選出冠軍。參賽者「妹迪in台灣」說學逗唱、幽默有趣，獲得許效舜的多次稱讚，更曾警告浩角翔起：「好在你們不同時代，不然現在就沒有浩角翔起了」。

Sandy（左起）、阿翔、許效舜、黃豪平、浩子拍攝《Talk Talk秀台語》。（公視台語台提供）Sandy（左起）、阿翔、許效舜、黃豪平、浩子拍攝《Talk Talk秀台語》。（公視台語台提供）

浩子也說「妹迪in台灣」默契很好，只要一個眼神就懂對方，因此不認輸的他與阿翔搬出所有技能展現默契，只是沒想到，他們比著比著就突然對彼此動手、打巴掌，不手軟的模樣驚呆現場所有人。

另外，參賽選手呂文婉在上集節目中坦承，她除了很會講話還很會「變臉」。她說，他有次搭飛機時遇到後排小孩吵不停、父母卻不顧的窘境，她忍無可忍後，回頭怒瞪，結果僅獲得30秒的寧靜。後來，她被家長認出是呂文婉，她立刻笑臉回應，直呼「我又背叛我自己了」，感嘆身為公眾人物不得不雙面；相關短影音在社群上引起熱議，不少網友都在討論要如何應對在公開場合吵鬧的小孩。

