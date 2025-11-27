自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

庹宗華遇「汽油桶爆破」目睹油濺全身 突喊羨慕弟弟庹宗康

Darren邱凱偉（左起）、陸小芬、庹宗華、方志友一同暢遊台中。（東森綜合台提供）Darren邱凱偉（左起）、陸小芬、庹宗華、方志友一同暢遊台中。（東森綜合台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕陸小芬、庹宗華攜手「Darren」邱凱偉、方志友錄製《花甲少年趣旅行》展開台中之旅，四人擦出意想不到的火花。陸小芬與庹宗華再續前緣，方志友自曝金鐘獎前夕離奇骨裂，讓這趟旅程充滿驚喜與爆笑。

陸小芬與庹宗華，相隔近40年後於《花甲少年趣旅行》再度合體，陸小芬感性表示，看見庹宗華閱歷豐富的智慧：「與他相處收穫很多，他帶我到另一種自己無法克服的境界，給我滿滿的力量。」

陸小芬（右）與庹宗華相隔近40年後再度合體。（東森綜合台提供）陸小芬（右）與庹宗華相隔近40年後再度合體。（東森綜合台提供）

庹宗華也驚喜地說，多年後再見陸小芬感到無比溫暖：「小芬姐把自己提升到這麼好的位置，卻依然保持著當初真誠且溫暖的心，完全沒有任何架子。」話鋒一轉，庹宗華更在享用美食時脫口說：「錄綜藝節目就是可以一直吃美食，拍戲真的好辛苦！好羨慕我弟（庹宗康）還可以出國，我什麼時候也可以主持一個綜藝節目？」

Darren邱凱偉則分享與方志友曾合作拍戲，稱讚她有驚人的耐力與意志力，「她沒有克服不了的難關，對前輩們又體貼照顧，實在精神可嘉。」方志友則笑說，和Darren哥錄製《花甲》總是能感到放鬆，「他不僅是超幽默大師，什麼梗都接得下去！」

一行人玩起「我有你沒有」遊戲，方志友自爆在金鐘獎前兩天意外骨裂！她透露，事發當下剛試完禮服，開心地走出造型工作室，結果一個轉身，腳板竟撞到樓梯尖銳處，直接造成骨裂。恰巧兩天後就是金鐘獎，再過兩天又要去北歐渡假，讓她坐著電動輪椅出席典禮跟渡假，連醫生都說她「偏衰」。

庹宗華則分享自己過去在基隆表演時，曾被巨型海象追著跑的驚險經驗，讓他嚇得直接逃離現場，另外還有從直升機跳下過、更從七樓吊鋼絲跳樓的經歷，此外也聊到多年前拍爆破畫面，不像現在是用後製或噴氣，是認真地放炸藥在現場爆破、亂炸，「記得一次跟寶哥（顧寶明）合作，他拍一個畫面是汽油桶在他身旁爆破，但因為汽油沒點燃，反而飛到寶哥身上，導致汽油撒的他全身都是，寶哥也表示有點後怕。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中