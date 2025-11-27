自由電子報
宋芸樺「看媽媽骨灰罈」秒潰堤 心碎喊：不是在演戲

宋芸樺在《人浮於愛》裡，到靈骨塔探望母親，忍不住情緒潰堤。（公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）宋芸樺在《人浮於愛》裡，到靈骨塔探望母親，忍不住情緒潰堤。（公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕宋芸樺、范少勳在影集《人浮於愛》組成的「純愛 CP」大受觀眾好評，而她與謝瓊煖詮釋動人母女情，宋芸樺坦言揪心到不像在演戲。其中有一場戲，是宋芸樺要到靈骨塔去看媽媽的骨灰罈，她直言光是走進去的那一剎那，馬上就感到很沉重的情緒，她表示：「那一刻我真的不敢先排練走戲，我就說我們直接來，真的是一看到那個畫面，馬上就情緒潰堤。」對宋芸樺而言，從拍戲以來第一次覺得與角色完全融合在一起，是一次很難得在心理上很赤裸的經驗。

宋芸樺（左）與謝瓊煖在《人浮於愛》演母女融入真情。（公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）宋芸樺（左）與謝瓊煖在《人浮於愛》演母女融入真情。（公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

被問到劇中最印象深刻的是哪場戲？宋芸樺分享與謝瓊煖飾演母女的互動，劇中女兒的角色反倒比較像照顧者，會幫媽媽顧前顧後，而自己在原生家庭中也很擅長照顧大家，所以特別有共鳴。劇中謝瓊煖經歷癌症復發到離世的過程，也讓宋芸樺面對生死課題特別有感觸，她感性表示：「其實那個揪心對我來講，真的已經不是在演戲了！」

宋芸樺坦言這個角色對她來說非常難詮釋，因為角色在劇中經歷了很多階段的自我成長，最大的困難點在於如何去理解跟感受她的這些過程。她表示自己也曾與角色相似：「以前的我也曾常把自己放在最後面，把別人的感受與想法擺第一，雖然我現在已經跨過那個階段，但看到角色就讓我回想起以前的狀態，就覺得非常心疼這個角色。」

聊起角色的愛情觀，宋芸樺也大方表示自己這點也跟角色相似，並說道：「其實我覺得要擁有很大的愛，跟很大的安全感，你才有辦法把愛散播出去給別人；劇中心彤即使被傷害過，但還是始終相信愛情，我覺得這是很美的，也會希望自己可以做到這點。」對於宋芸樺來說，愛情就是兩個自由獨立的靈魂相遇，也期望未來遇到的另一半，是很清楚知道自己想要的是什麼，這樣相處起來才能是最舒服、最自在的。

宋芸樺（右）與范少勳合作《人浮於愛》，默契十足。（公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）宋芸樺（右）與范少勳合作《人浮於愛》，默契十足。（公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

談到片中的搭檔范少勳，兩人因過去曾合作過，再度同台不約而同表示跟彼此默契非常足夠，宋芸樺笑說：「在拍很多戲的時候，都很自然而然的就可以投入角色狀態」，范少勳也表示兩人很常一起討論，例如如何讓角色同居的相處能再更生活化等等。

《人浮於愛》每週六連播兩集，晚間9點於公視頻道首播、晚間10點於公視影音平台「公視+」與台灣大哥大MyVideo新集數上架。

