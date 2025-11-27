邵雨薇壓力爆表！化身苦情女鬼歌舞集訓一個月

初孟軒在《啵me之我的青春住了鬼》飾演的導演誤闖鬧鬼劇院，遇見女鬼邵雨薇。（風暴國際提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由邵雨薇、初孟軒、鄭人碩主演的愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》昨（26）日釋出前導海報，電影故事橫跨兩代人，以劇場為靈魂的容器，交織人鬼戀、親情糾葛與創作執念，將青春未竟的遺憾幻化為愛的延續。

海報上並以「真愛如鬼，耳聞卻不曾見」作為主題標語，點出片中愛情的宿命感。邵雨薇透露，演出期間不論身心理都承受極大壓力，不只要化身劇場名伶，還要穿梭在陰陽之間，她感慨：「整個心裡的波動變化都蠻大的。」

請繼續往下閱讀...

電影講述一名年輕導演柯進碩（初孟軒飾）在籌備舞台劇時誤闖傳說中鬧鬼的劇院，意外遇見十八年前死於意外的劇場女主角趙采思（邵雨薇飾），並揭開父親（鄭人碩飾）埋藏多年的秘密。

《啵me之我的青春住了鬼》前導海報。（風暴國際提供）

邵雨薇為詮釋劇場女主角，從開拍前一個月便開始密集訓練戲曲唱腔與身段，甚至額外學習花劍與槍的動作設計，她表示：「那段時間幾乎沒有放假，每天都在練唱、練打、練呼吸。專業戲曲演員要十幾年功夫，我只有一個月，壓力真的很大。」拍攝期間她持續在片場練習，只為讓每個轉身、眼神與手勢都貼近真正的戲曲演員。

談到與初孟軒合作，邵雨薇笑說：「一開始覺得他很安靜，後來發現他超愛搞笑，也喜歡帶動氣氛，是個讓人放鬆的夥伴。」初孟軒則大讚：「她真的很仙氣又親切，私下也很直率、有魅力，願意分享表演與生活經驗，讓現場能量都被點亮！」

鄭人碩在片中飾演昔日劇場才子，個性才華洋溢卻背負秘密，他表示：「在《紫色大稻埕》時我也是劇團團長，這次就把那時候的經驗轉移過來，雖然年代不同，但是邏輯思維是一樣的。」《啵me之我的青春住了鬼》將於2026年1月23日在台上映。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法