娛樂 最新消息

香港大埔區五級火警奪13命 杜汶澤發文哀悼殉職消防員

杜汶澤在社群平台分享火災新聞。（翻攝IG）杜汶澤在社群平台分享火災新聞。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港大埔區26日發生嚴重火警，高樓社區陷入火海，多棟住宅大廈被熊熊火勢吞噬，濃黑煙霧直衝半空，景象怵目驚心。消防部門緊急動員全力灌救，並將事故列為最高級別的「五級火警」。根據《明報》報導，這場重大災難造成至少13人死亡，其中包括一名年僅37歲的消防員，另有至少15人受傷。已移居台灣的港星杜汶澤也在第一時間於社群表達哀悼。

杜汶澤發文哀悼。（翻攝IG）杜汶澤發文哀悼。（翻攝IG）

最新資訊指出，罹難者中包括一名37歲的何姓消防員。杜汶澤在社群平台分享火災新聞，並留言：「R.I.P，願亡者安息，傷者早日康復。」他同時貼出《般若波羅蜜多心經》經文，盼逝者靈魂得以安息脫苦，也為在場受難家庭祈福。

杜汶澤發《般若波羅蜜多心經》經文。（翻攝IG）杜汶澤發《般若波羅蜜多心經》經文。（翻攝IG）

杜汶澤隨後再度發文，以沉痛語氣寫下：「工作不順利？家人生病？感情有問題？不管你在承受什麼，這些事情相對人命、生離死別，又算什麼？」他感慨地說，有老翁在火場外焦急等待失聯的妻子，提醒大家珍惜當下：「大家stay strong ! 加油！」

