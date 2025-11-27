甜茶挑戰從影最瘋狂極限角色！化身傳奇球王上演瘋狂桌球人生

提摩西夏勒梅在《橫衝直闖》飾演美國傳奇「球王馬提」。（龍祥提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由知名的「獎項製造機」A24打造的年度壓軸話題電影《橫衝直闖》（Marty Supreme）釋出全新首波中文預告，「甜茶」提摩西夏勒梅在片中飾演美國傳奇「球王馬提」，挑戰從影以來最瘋狂、最極限的角色。

提摩西集藝術電影實力與商業票房號召力於一身，以挑戰極限角色、多變戲路以及精湛演技著稱，被譽為「當代最具影響力的年輕演員」。《橫衝直闖》首波中文預告開頭就能看出有別過往陽光可愛迷人的形象，改走放蕩不羈路線。

請繼續往下閱讀...

葛妮絲派特洛華麗回歸，演出《橫衝直闖》。（龍祥提供）

近年來逐漸淡出大銀幕的奧斯卡影后「小辣椒」葛妮絲派特洛華麗回歸。搭配經典歌曲《永遠年輕》整體氣氛拉滿，最後以「（夢想沒實現）我想都沒想過」收尾，展現年少無所畏懼向前衝的態度，也讓人更加期待突破過往的甜茶將如何進化！

片中提摩西飾演懷抱桌球夢想的熱血青年馬提莫瑟，為詮釋角色更接受專業桌球訓練，力求動作與比賽細節的真實性。外媒普遍認為該片將是他一大新挑戰，有望成為他演藝生涯的重要轉捩點。《橫衝直闖》將於12月25日耶誕檔期台美同步上映。

《橫衝直闖》預告片：

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法