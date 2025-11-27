李多慧急徵才！起薪4萬＋年終3個月 「福利曝光」網友投爆履歷

李多慧YouTube頻道坐擁百萬訂閱，團隊急徵才開出正職職缺。（組合照，本報資料照、翻攝自104人力銀行官網）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「韓籍啦啦隊女神」李多慧來台發展逾3年，人氣居高不下更圈粉無數，她近日更斜槓當起YouTuber，如今百萬訂閱在手更開出起薪4萬元的正職職缺，福利包含機票補助、生日禮金與工作服補助。儘管討論呈現兩極反應，但仍吸引超過30人搶投履歷，一度被評為「極為活躍」，徵才消息瞬間在網路炸開。

李多慧經營的公司「韓商明星文化娛樂」在104人力銀行開出起薪4萬元以上的YouTube頻道正職職缺，主要負責企劃、腳本撰寫、拍攝與執行等內容製作，工作時間為平日10時至19時。不僅如此，李多慧開出的職缺條件也要求「聽懂基礎韓文」、會使用Mac與Final Cut Pro剪輯，倘若能駕車會更佳。

李多慧團隊開出正職職缺，公司福利制度也逐一詳細列出。（翻攝自104人力銀行官網）

該職缺的福利制度顯示，只要入職滿1年，年終獎金核發1至3個月、1萬元生日禮金、每年3萬元機票補助、每年2萬元工作服裝與配件補助，且衣物、鞋子、包款等皆可核銷，還包含婚喪喜慶補助與特別假。福利一字排開讓不少網友直呼「滿划算」、「光是跟李多慧一起工作就值得！」

由於李多慧頻道剛突破百萬訂閱，職務曝光後瞬間引發大批粉絲與網友討論，不過部分內容卻被網友形容「包山包海三人份？」也有不少人認為「工作量極大」、「這個內容量至少月薪10萬吧」、「百萬訂閱頻道這待遇太低！」儘管質疑聲不斷，但仍吸引超過30人投履歷，顯示該職缺的確具高度人氣。

