娛樂 最新消息

《星期三3》「失蹤姑姑」現身！性感女神重磅加盟 伏筆第2季早埋好

伊娃葛林（右）重磅加盟Netflix熱門影集《星期三》。（組合照，翻攝自IG）伊娃葛林（右）重磅加盟Netflix熱門影集《星期三》。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「法國性感女神」伊娃葛林重磅加盟Netflix爆紅影集《星期三》（Wednesday）第3季，確定飾演莫提霞神秘失蹤的姊姊，也是星期三口中的「瘋狂姑姑」奧菲莉亞佛倫普，她興奮直呼迫不及待加入這個「幽暗又聰明的世界」。該角色在第2季末僅以背影驚鴻一瞥，還在牆上塗鴉寫下「Wednesday must die.（星期三必死無疑）」，如今正式現身勢必引爆亞當斯家族新一波衝突。

在即將登場的第3季中，伊娃葛林以《怪奇孤兒院》、《黑影家族》等黑暗奇幻作品見長，此次飾演從未真正露面的奧菲莉亞佛倫普，也再度與導演提姆波頓合作。節目創作者艾爾高夫與邁爾斯米拉爾表示，伊娃葛林具有優雅、神祕又難以預測的魅力，正好符合這位失控後離奇消失的姑姑，他們期待她重新塑造角色並擴展整個《星期三》世界觀。

奧菲莉亞佛倫普的存在在第2季早已埋下伏筆，莫提霞曾多次提到這位姊姊，透露她擁有與星期三相同的「渡鴉」能力，並引發星期三喪失能力、流下黑淚的相似症狀。觀眾直到最終集才首次看到奧菲莉亞佛倫普的背影，一頭花冠、背對鏡頭塗鴉「Wednesday must die」，瞬間掀起劇迷熱議。

當莫提霞在季末把奧菲莉亞佛倫普的日記交給星期三後，劇情立刻進入更詭異的暗面，星期三觸發駭人的幻象，畫面中奧菲莉亞佛倫普被囚禁在外婆赫絲特古堡的地牢。邁爾斯米拉爾透露，奧菲莉亞佛倫普的失蹤在莫提霞心中留下永遠的痛，而她在第3季的回歸將是「震撼彈級別」；艾爾高夫則強調，他們早已設計在第2季最後一集用意想不到的方式揭開她的存在，為全新篇章鋪路。

