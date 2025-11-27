自由電子報
娛樂 最新消息

鏡頭對準球王席丹！6部肖像電影打造最強「人物觀影體驗」

《席丹：21世紀的肖像》呈現法國足球傳奇巨星席丹的另種模樣。（© Philippe Parreno, Douglas Gordon）《席丹：21世紀的肖像》呈現法國足球傳奇巨星席丹的另種模樣。（© Philippe Parreno, Douglas Gordon）

〔記者鍾志均／台北報導〕國家影視聽中心12月推出特別企畫「記憶在張望：肖像・電影」，集結6部以「人物」為題的作品，將以前所未見的視角重新認識法國足球傳奇巨星席丹，更用選片重新思考：「如果沒有劇情、沒有對白，一個人可以如何被影像呈現？」

法國球王席丹的球迷遍布全世界，球員生涯中以精妙的球技創下無數個人紀錄，但觀眾卻很少有機會以「超近特寫距離」觀察席丹在賽場上的調息、喘氣，判斷球路時的神色變化等；《席丹：21世紀的肖像》（2006）在單一場比賽裡用了與轉播球賽截然不同的視角，將會發現一代傳奇的另種模樣。

國家影視聽中心12月特別企畫「記憶在張望：肖像・電影」。（影視聽中心提供）國家影視聽中心12月特別企畫「記憶在張望：肖像・電影」。（影視聽中心提供）

另外兩部短片連映《桃生攝影室》（1997） +《自我與他者》（2000）則會讓攝影迷愛不釋手；攝影師李桃生在阿姆斯特丹街區經營一間照相館，他不會說荷蘭語、靠著比手畫腳幫客人拍照，以16mm膠捲放映的《桃生攝影室》中有迷人的即興互動和爵士樂節奏剪輯，那一張張肖像也成為1990年代阿姆斯特丹的全球村縮影。

《自我與他者》聚焦日本攝影家牛腸茂雄，他一生與病痛、殘疾共存，年僅36歲就離開人世，卻以犀利而純真的鏡頭，留下無數人物肖像攝影作品，並啟發國際名導濱口竜介創作《睡著也好醒來也罷》。

紀錄片導演佐藤真以牛腸茂雄的攝影作品、錄音、信件做為素材，並邀請日本影帝西島秀俊做為主述旁白，透過聲音和影像的重新堆疊，邀請觀眾與自我、他者再次坦誠相見。

英國前衛影像的重要先驅，蘇格蘭詩人、導演瑪格麗特泰特，透過實驗性的影像手法呈現詩的氛圍，獨樹一格的作品風格啟發導演夏洛特威爾斯拍攝《日麗》。

泰特在《在其所在：瑪格麗特．泰特》（2022）藉由錄音檔案、手稿、聲響與風景的拼貼，還原出她的故土奧克尼「地方」的質地，在遠離喧囂、平靜的小島上，處處都是泰特生活和創作的軌跡。

國家影視聽中心12月特別企畫「記憶在張望：肖像・電影」購票可洽官網查詢。

