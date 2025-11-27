自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

韓國人氣音樂劇來台！劉子銓搭洪暐哲曝「人生100項遺願清單」

音樂劇《我的遺願清單》台版將在西門紅樓演出。（C MUSICAL提供）音樂劇《我的遺願清單》台版將在西門紅樓演出。（C MUSICAL提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾以《我們與惡的距離2》展現深刻演技的劉子銓，與新生代唱跳歌手洪暐哲首度跨界合作，聯手主演韓國人氣音樂劇《我的遺願清單》台灣中文版。洪暐哲此次挑戰音樂劇演出，表示：「在排練過程中，感覺自己像真的活進角色裡，每次唱《My Bucket List》時都會想到自己想完成的夢。」而年僅二十出頭的劉子銓則在戲劇作品後再次突破自我：「這部戲雖然談死亡，但讓我更珍惜活著的每一天。」

首次合作的洪暐哲及劉子銓，被問到自己有沒有什麼想完成心願時，洪暐哲說：「我現在最想做的一件事就是想帶家人一起先去一趟沒有鬧鐘沒有規劃的旅行，想可以每天睡到自然醒。不過也因為在排練《遺願清單》的過程中，深刻感受到劇中角色面對生命的態度「有些事不是要多宏大，而是如果現在不做，以後可能就來不了」。所以我會選擇一件自己一直掛念、卻總是被推遲的小夢想，真的去實現它。」被笑說是因為最近工作太多，是不是都沒睡飽？！

劉子銓則是興奮地說：「我想要去金字塔！因為我想要看金字塔到底是人類做的還是外星人做的！」新新人類的個性展露無遺。

劉子銓（左）、洪暐哲合作音樂劇《我的遺願清單》。（C MUSICAL提供）劉子銓（左）、洪暐哲合作音樂劇《我的遺願清單》。（C MUSICAL提供）

至於首次挑戰音樂劇最難的地方是什麼？洪暐哲及劉子銓默契十足地表示，音樂劇不像戲劇只有台詞，情緒要跟音樂緊密連結，歌詞和表演的節奏得一起走。要同時顧呼吸、情緒、走位，真的不容易，而且也不能重來喊卡，所以面對即將來臨的首場公演，兩個人都是既緊張又期待。

 《我的遺願清單》講述一位剛從矯正學校出來、對人生失去希望的少年宋子烈（劉子銓、周家寬飾），與身患絕症、仍想完成夢想的少年海齊（洪暐哲、許博維飾）之間的故事。兩人透過時日不多的海齊「人生100項遺願清單」，踏上重新認識「活著」意義的旅程。將於11月29日至12月19日於西門紅樓劇場首演，

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中