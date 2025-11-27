自由電子報
娛樂 最新消息

（專訪）網憂Mandy不會帶大S孩子 媒人李進良護航：她當親生在疼

大S過世後，汪小菲（左）另娶Mandy。（翻攝自微博）大S過世後，汪小菲（左）另娶Mandy。（翻攝自微博）

〔記者蕭方綺／專訪〕大S與前夫汪小菲育有一對子女，大S過世後，兩個孩子目前由汪小菲與現任妻子馬筱梅（Mandy）照顧，並在台灣繼續學業，許多網友擔憂Mandy不能將大S小孩視如己出，讓小孩教養會有落差。對於這些疑問，李進良身為汪小菲和Mandy的媒人，他受訪時忍不住為Mandy抱屈。

李進良身為汪小菲和Mandy的媒人，他受訪時忍不住為Mandy抱屈。（記者王文麟攝）李進良身為汪小菲和Mandy的媒人，他受訪時忍不住為Mandy抱屈。（記者王文麟攝）

李進良提到自己作為旁觀者來看，「不管是生活起居還是教育，她都把2個小孩當作自己的孩子來疼愛、照顧。」因為像是Mandy、汪小菲主要在中國生活，一雙兒女在台灣求學，她每2週就會返台照顧小孩，願意當空中飛人。

因此對於網友的評判，他總為朋友抱委屈，但他忍不住誇將Mandy心態一直的很健康，「只要兩個小孩都有感受到小梅（指Mandy）對他們的愛，這樣就值得。」

至於傳出Mandy有孕，李進良對於有沒有聽聞好友的好消息，他滑溜地回：「我看新聞肚子的圖片，不知道是不是舟車勞頓才凸出。」他笑稱若有好消息，汪小菲一定會自個講。

