（專訪）胡瓜誤觸籃籃胸部挨轟 ...小禎喊冤惹議 前夫李進良再補刀

温昇豪（右）和Emma在《整形過後》飾演父女。（六魚文創提供）

〔記者蕭方綺／專訪〕李進良擔任好友温昇豪首度監製、主演的影集《整形過後》顧問，他與和小禎育有的 18 歲女兒 Emma也在劇中首次演出，飾演整外名醫温昇豪的女兒，可說是「本色出演」。Emma 從小生活與整形密不可分，被問到女兒是否有想整的部分，他回：「我想讓她有天使臉孔，魔鬼身材，但就算是自己女兒，也要尊重客戶隱私。」至於前妻小禎是否有需要「再加強」的地方，他毫不保留吐槽：「她前夫已經幫她滿多了，但她現在應該動動腦。」

近期胡瓜因節目遊戲不慎碰觸到籃籃胸部而引發爭議，小禎替爸爸喊冤時，意外爆出籃籃有男友，遭部分網友批是提油救火，頗藏心機。李進良雖不是演藝圈人士，卻也頗關注娛樂時事，他直言：「沒事把別人男友說出來，跟碰到哪裡有什麼關係？我看不懂邏輯。」接著仍替小禎緩頰，認為她個性心直口快，並無惡意。

李進良主動談及小禎的新戀情。（記者王文麟攝）

談起小禎過往的身形變化，他透露小禎剛出道時非常瘦，後來因多囊性卵巢症候群身材走樣，再靠健身、減重搭配醫美調整線條。他以整外專業眼光大讚：「她外貌分數一定非常高，不然怎麼會有小她8歲、又像大谷翔平的男友？」主動談及小禎的新戀情。

對於前妻感情私事，他坦言都是從新聞或聽女兒轉述得知，「我們都是祝福。」不過他也笑說，雖然女兒會跟他聊媽媽感情事，「但我希望她不要把我的感情狀態告訴媽媽，畢竟我也會保護她整形的隱私。」父女之間默契十足。

Emma（左二）出身演藝世家，胡瓜（左一）是她外公、媽媽是小禎（右二），舅舅則是胡釋安。（客台提供）

先前曾傳出Emma想出道拍戲，但小禎不同意，夫妻倆一度意見不合。李進良坦言，小禎起初反對並不是介意女兒踏入演藝圈，而是擔心Emma能力未成熟，會耽誤劇組時間、經費，或因表現不好遭網友攻擊。

Emma 上了一年表演課後正式加入劇組，他替女兒打了「90分」，但又補刀：「滿分 200。」他透露Emma一開始時間觀念不佳、拍戲會遲到，但逐漸適應劇組節奏。她的第一場戲便是與張榕容對戲的哭戲，「演完後她覺得張榕容幫助很大，也更有信心，還叫我幫她錄影，回家會自己對著鏡子練習。」

李進良《整形過後》專訪（記者王文麟攝）

談到胡瓜作為外公的態度，李進良表示對方相當支持且開放，首映會更一口答應會出席。他感慨地說：「答不答應讓她演戲，說真的不是家長能決定，父母只能看她的興趣。」他也透露接下來將為小禎與 Emma 安排錄製一個寵物網路節目，讓母女展現長才。

